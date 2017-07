(P) Circuit cultural și istoric în Creta și împrejurimi

Creta te uimește cu faimoasele situri arheologice, plajele spectaculoase de nisip fin, peisajele pitorești dominate de o abundență de vegetație – plantații de măslini și podgorii bogate, satele idilice care și-au păstrat farmecul de odinioară și nelipsita ospitalitate și familiaritate elenă, care te vor face să te simți minunat.

Descoperă Creta prin cel mai nou program ”Europa prin Europa Travel”, de la Europa Travel care îți descoperă într-un circuit cu sejur complet, cele mai populare locuri din cea mai mare insulă grecească. Serviciile de calitate și facilitățile excelente, la cele mai bune prețuri, sunt principalele caracteristici ale turoperatorului low-cost.

De la Meteora spre Atena

Micuțul oraș Kalambaka, situat în apropiere de Meteora, impresionează de la prima vedere cu un cadru natural spectaculos, dominat de stâncile abrupte ale complexului religios. Străduțele înguste și curate îți poartă pașii spre cafenele și restaurante intime, cele mai multe aglomerate în centrul orașului, precum și spre un muzeu de artă modernă.

Cea mai importantă atracție din zonă o reprezintă complexul de mănăstiri Meteora, al doilea cel mai important din Grecia, după Sfantul Munte Athos, iar pe drumul spre Atena se cuvine un popas și la Monumentul de la Termopile. Capitala Greciei te așteaptă să descoperi situl Acropole și impresionantul Parthenon, Stadionul Olimpic, Academia, Universitatea, Biblioteca sau Palatul Parlamentului.

Peninsula Peloponez și Insula Creta

Cunoscută și sub numele de „leagănul civilizației miceniană”, Peninsula Peloponez îți oferă o seamă de atracții istorice de descoperit, de la Canalul Corint, cel care leagă Marea Ionică de Marea Egee, la cele mai importante trei destinații din zonă, Cetatea Micene, cu numeroasele situri arheologice, Epidaurus, cu impresionatul teatru antic, și Nafplio, o stațiune romantică și idilică.

Insula Creta se mândrește cu o seamă de oportunități de excursii și vizite deosebite, care îți va umple vacanța cu imagini ale spectacolului naturii și cu rămășițe ale istoriei. În orașul-port Agios Nikolaos vei avea ocazia să vizitezi Pădurea de Palmieri care brodează plaja Vai, cea mai mare de acest fel din Europa, în timp ce pe Platoul Lasithi, un alt superlativ al insulei, fiind cel mai mare din Europa, vei putea admira peste 10.000 de mori de vânt și vei ajunge până la peștera unde s-ar fi născut Zeus.

Cele mai importante atracții ale insulei Creta includ cel mai lung defileu din Europa, Cheile Samariei, rămășițele unor palate minoice, cum ar fi Knossos, Malia și Phaistos, și frumoasele orașe Chania, Rethimno sau Heraklion – care se mândrește cu un minunat muzeu arheologic și câteva situri religioase deosebite.

De Geanina Ichim

Europa prin Europa Travel

Oferta Speciala Circuit si Sejur Creta – Tarif: de la 435 Euro/persoana, 13 zile (3 cazari cu mic dejun in Kalambaka, Atena si Paralia Katerini, 2 cazari pe vapor, 7 cazari cu demipensiune la hotel 3* in Creta), cazare cu mese mentionate in program, transport autocar, ghid. Detalii pe www.europatravel.ro, call center 021-9407.