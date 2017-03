(P) Conditiile de transport ale animalelor de companie la companiile aeriene low-cost

Transportul animalelor de companie in afara tarii reprezinta o prioritate pentru multe dintre persoanele care le detin si refuza sa stea departe de acestea chiar si pentru scurt timp. Solutiile care vin in intampinarea acestor dorinte firesti sunt oferite de firme de specialitate, precum www.transportcaini.ro, dar si de unele companii aeriene. Companiile low-cost care ofera acest serviciu pentru calatoriile pe teritoriul Europei nu sunt numeroase. In context, se pot nota: Blue Air si German Wings.

Blue Air transporta animale de companie atat intern, cat si extern – cursele Blue Air acopera toata Europa

Conditiile le includ si pe urmatoarele:

Documente necesare pentru animal:

carnet de sanatate din care sa rezulte si administrarea vaccinului antirabic;

pasaport eliberat de medicul veterinar – international sau european;

Animalul trebuie sa aiba microcip implantat sub piele; Transportul animalelor vii in cabina de pasageri:

Se pot transporta doar animale mici (caini sau pisici din clasa PET), a caror greutate insumata cu a custii in care sunt transportate sa nu fie mai mare de 6 kg;

Dimensiunile custii nu vor depasi 45 cm x 30 cm x 23 cm;

Cusca va fi tinuta in brate de catre proprietar sau va fi pusa sub scaunul acestuia;

Transportul animalului de companie implica un anumit cost;

Deoarece se doreste ca niciun pasager participant la zbor sa nu fie deranjat, persoanele care sunt insotite in timpul zborului de prietenul necuvantator vor primi locuri pe penultimul rand;

Pe rutele interne animalele de companie pot fi transportate doar in cabina de pasageri, nu si in cala.

Transportul animalelor vii la cala:

La cala pot fi transportate animale de companie (caini sau pisici) de talie medie;

Custile in care se transporta sunt omologate pentru transport aerian, sub standardele IATA;

Dimensiunile custilor nu vor fi mai mari de 120 cm x 80 cm x 80 cm – unei singure persoane nu ii este permis sa transporte mai mult de 3 astfel de custi pe un zbor;

Transportul animalelor de companie la cala implica achitarea unui cost;

Alte informatii utile:

Pe zborurile a caror destinatie este Marea Britanie, Blue Air nu transporta animale vii, insa exista firme care pot suplini acest neajuns, precum https://www.facebook.com/transport4caini/, transportand animalele de companie cu masini bine echipate pentru acoperirea acestor servicii.

Prezentarea documentelor animalului de companie la ghiseul de check-in din aeroport este obligatorie chiar si in conditiile in care persoana a facut check-in online.

German Wings, divizia low cost a Lufthansa, poate asigura transportul animalului de companie din Romania, la Koln, Berlin si Stuttgart.

Conditiile le includ si pe urmatoarele:

Documentele mentionate si la Blue Air si microcip;

Se pot transporta numai pisici si caini, numai in cabina;

Animalul se transporta in sac aerisit cu dimensiuni de cel mult 25,5 x 40 x 40 cm;

Animalul nu trebuie sa depaseasca 8 kg;

Nu se transporta Pit Bull, Staffordshire Bullterrier si alte rase considerate agresive;

Vueling este, de asemenea, o companie care poate transporta animale de companie din Bucuresti catre Barcelona si Valencia. Conditiile sunt asemanatoare celor de la Blue Air.

Exista si companii low-cost care permit doar transportul cainilor care insotesc persoanele cu dizabilitati, intre acestea: Wizz Air, Ryanair si Easy Jet. Si in acest caz, proprietarii trebuie sa detina documente care sa respecte reglementarile in vigoare.

In concluzie, existenta unor firme care sa asigure si transportul rutier al animalelor de companie este absolut necesara, in conditiile in care transportul cu avionul este limitat la companiile de zbor care l-ar putea oferi mai ieftin.