(P) Descoperă Ţara Surâsului într-un circuit exotic de neuitat!

Thailanda este una dintre cele mai căutate destinații exotice, unde se îmbină de minune atracţiile moderne cu cele naturale, pentru a-ţi oferi o aventură extraordinară şi experienţe de călătorie memorabile. De la plajele de clasă mondială din sudul ţării până la satele idilice de munte din nord, Thailanda, îţi va oferi o vacanţă uimitoare.

Activităţi incredibile precum întâlnirile cu elefanţii sau cu maimuţele îndrăzneţe, şi oraşe minunate, precum Bangkok, adevărate furnicare, sunt doar cateva dintre atracțiile Thailandei pe care o poți descoperi într-un circuit fascinant Bangkok – Pattaya, marca Europa Travel. Liderul low-cost te surprinde cu cele mai bune oferte la vacanțele exotice, la prețuri accesibile și servicii excelente, pentru a te bucura de o experienţă de poveste.

Atracţii de top în capitala Thailandei

Bangkok, capitala şi cel mai mare oraş din Thailanda, are suficient de multe atracţii cât să satisfacă orice gust şi plăcere. Plin de culoare, zgomotos şi aglomerat, te captivează de la prima vedere şi te surprinde prin contrastele sale evidente: de la situri vechi la mall-uri moderne, unele chiar destul de extravagante.

Atracţia majoră a capitalei este Marele Palat, un complex de sanctuare, palate şi clădiri oficiale de o structură unică. Edificiul a fost construit în anul 1782, iar de atunci a fost utilizat ca reşedinţă regală pentru generaţii întregi de monarhi, ca mai apoi să fie folosit în continuare pentru ceremonii importante şi pentru găzduirea şefilor de stat.

Situat în imediata apropiere a Marelui Palat, templul Wat Pho, construit de regele Rama I, este cel mai vechi şi cel mai cunoscut din Bangkok, considerat a fi un loc de vindecare, cunoscut în urmă cu secole pentru farmacia sa.

Astăzi, Wat Pho este vizitat mai ales pentru Templul lui Buddha înclinat – Wat Pho, unde vei găsi o statuie atât de mare, încât ea nu poate fi privită în întregime, ci numai pe secţiuni. De asemenea, aici te poţi bucura de un masaj thailandez la picioare, în cadrul şcolii medicale tradiţionale din incintă.

Excursii şi experienţe de neuitat

O parte la fel de importantă a acestui circuit exotic în Thailanda o reprezintă şi multitudinea de excursii opţionale de care te poţi bucura, fiecare cu descoperiri şi satisfacţii unice. Vizitează Damnoen Saduak, aflat la o distanţă de 100 km de Bangkok, cea mai populară piaţă plutitoare din Thailanda, excelentă pentru fotografii superbe, mâncare şi o incursiune în trecut. În provincia Nakhon Pathom vei găsi Phra Pathom Chedi, cea mai înaltă pagodă din sud-estul Asiei și a doua din lume, reprezentând un templu budist în formă de turn piramidal, precum și campusul Sanamchandra Palace al Universității Silpakorn, a treia cea mai veche din Thailanda.

Pattaya – paradis tropical

Un adevărat centru al distracției, faimoasa stațiune Pattaya, poziționată în sudul țării, situată la mai puțin de 200 km de Bangkok, este locul ideal în care să te bucuri de soare, nisip și mare. După o perioadă în care această destinație a fost considerată un paradis pentru turismul sexual, în ultimii ani guvernul a făcut eforturi pentru a o transforma într-un loc mai prietenos cu familiile, iar în acest sens Jomtien Beach este locul ideal, fiind ceva mai liniștit decât centrul plin de viață al stațiunii.

Circuite exotice 2018 – Thailanda: Bangkok – Pattaya

Tarif: 849 Euro/persoana, 11 zile (3 nopti in Bangkok, 5 nopti in Pattaya) cazare cu mic dejun la hoteluri 4*, transport avion, transferuri aeroport-hotel-aeroport, vizita la templele din Bangkok si Marele Palat, asistenta turistica in limba romana. Detalii pe www.europatravel.ro, call center 021-9407.