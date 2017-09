(P) Egipt – perla Africii și țara minunilor

Descris adesea ca fiind o întindere vastă care ascunde foarte multe minuni, Egiptul se laudă cu o cultură incredibilă și o istorie întinsă pe mii de ani. Tăramul construcțiilor controversate atrage vizitatorii din toată lumea în orice perioadă a anului!

Dacă ești fascinat de cultura egipteană, misterele mumiilor, de construcțiile realizate în armonie cu universul, sau că îți dorești o vacanță activă combinată cu relaxarea pe plajele de la Marea Roșie, un circuit în Egipt nu trebuie ratat. Europa Travel te surprinde cu cele mai bune oferte la circuitele exotice, un raport excelent între calitate/preț. Vacanța în Egipt include opriri în cele mai importante locuri, o croazieră pe Nil și o escapadă de relaxare în Hurghada, la tarife imbatabile ce pornesc de la numai 749 euro/persoană.

Nu rata marile simboluri egiptene!

Marile Piramide aflate pe platoul Giza și Sfinxul, fac parte din patrimoniul UNESCO și sunt cele mai vizitate dintre atracțiile egiptene. Aceste construcții controversate au fost realizate din blocuri uriașe de calcar, fiecare dintre pietre cantărind aproape 3 tone. De-a lungul timpului au apărut numeroase teorii privind realizarea acestor piramide. Una dintre ele se referă la o civilizație foarte avansată ce avea rolul de a observa universul și de a influența poziționarea planetelor.

Piramida lui Keops este cea mai mare din grupul celor trei – și face parte din cele 7 minuni ale lumii antice. Dacă Giza poate fi copleșitoare, iar în urma vizitezi s-ar putea să nu găsești răspunsul la toate întrebările puse, o oprire în orașul Luxor poate fi chiar benefică.

Cel mai mare templul ridicat în vremea lui Amenhotep al III-lea, Templul Luxor domină malurile fertile ale Nilului, fiind păzit de sfincși cu cap de berbec, statuete ce îi reprezintă pe zei, obeliscuri și coloane impozante cu sute de reprezentații artistice și hieroglife magnifice.

Acest complex de temple din Luxor poate întrece orice închipurire, la fel cum o face și Templul Karnak cu al său Lac Sacru, cunoscut și sub denumirea de Ipet-Isut. Cele trei temple principale de o măreție înfiorătoare te acaparează prin detaliile arhitecturale bine păstrate chiar și după 2000 de ani.

Templul lui Amon-Ra – cea mai mare clădire de cult a lumii, se întinde pe mai bine de 10 hectare. Pentru a intra în sanctuar trebuie să traversezi o alee mărginită de sfincși din marmură. Langă Marea Sală Hipostilă – dominată de zeci de coloane uriașe, se întinde Lacul Sacru, (acesta era locul unde preoții egipteni utilizau apa pentru a se purifica).

Pe malul vestic al Nilului, se ridică probabil cel mai bine conservat dintre templele egiptene – Templul din Edfu închinat zeului Horus, păzit de doi șoimi uriași din granit. Iar în Aswan, nu departe de oraș, gășești o ”cetate” măreață dedicată zeului crocodil – Templul Kom Ombo, cu pereți groși plini de reprezentații ale zeului cu cap de crocodil, sanctuare și săli grandioase decorate cu hieroglife.

Relaxează-te la plajă!

După explorarea principalelor temple ale Egiptului, o escapadă în Hurghada îți aduce momente de relaxare de neuitat. Plajele albe și apele turcoaz sunt principalele atuuri ale fostului sătuc de pescari de la Marea Roșie. Poți opta și pentru o excursie în insula Gifton – un paradis pentru pasionații de scufundări datorită imenselor grădini de corali.

Oferte Speciale Circuit Egipt – Cairo – Croaziera pe Nil & Hurghada

Tarif: 749 Euro/persoana, 11 zile (3 nopti in Cairo, 4 nopti in Hurghada, 3 nopti pe vas de 5*), cazare la hoteluri 4* cu mese prevazute in program, transport avion, tururi prevazute in itinerariu, bilete de intrare la obiectivele turistice, asistenta turistica in limba roman, ghid local. Detalii pe www.europatravel.ro, call center 021-9407.