(P) Experiențe senzoriale, într-un circuit complet în India

Fascinanta India este un amalgam de atracții culturale, istorice și religioase, cu atmosferă cand liniștită, cand haotică, o gastronomie unică, orașe sacre și peisaje de neuitat. Descoperă India într-un circuit complet cu prilejul revelionului, de la Europa Travel.

Turoperatorul le-a pregătit turiștilor romani o mulțime de surprize low-cost, de la sejururi cu autocarul în destinații consacrate, circuite, pelerinaje și pană la vacanțe exotice cu ocazia Anului Nou, toate la tarife accesibile și servicii excelente.

Se spune că toate drumurile în India, duc spre Triunghiul de Aur, dacă trasezi cu ochii minții aceste linii imaginare vei lega cele trei mari orașe ale țării: Delhi, Agra și Jaipur, considerate chiar orașele sacre ale țării, cele mai vizitate atracții și locuri ale paradoxurilor unde casele modeste se ghemuiesc pe langă palatele de cleștar din marmură scumpă, luxul se întrepătrunde cu aglomerația, iar oamenii sunt încă ancorați între tradiții, trecut și legi religioase nescrise.

Simbolurile Indiei și cele mai populare locuri

Această țară luxuriantă și plină de simboluri te hipnotizează de la prima vedere, trebuie neapărat să bifezi cele mai importante atracții istorice incluse în patrimoniul mondial. Unul dintre acestea este mărețul Taj Mahal, un mausoleu impozant parte din topul celor 7 minuni ale lumii moderne, realizat de Împăratul Shah Jahan pentru preaiubita sa soție, ca simbol al dragostei trainice. Clădirea din marmură albă ridicată din prea multă iubire, domină din toate punctele de vedere orașul Agra, fiind consemnată în UNESCO încă din anul 1983. De la Taj Mahal poți observa Fortul Agra, un alt simbol de drept al Indiei, ridicat pe malurile raului Yamura, un edificiu cu ziduri din gresie roșie și clădiri imperiale ce îmbină stilul arhitectural hindus cu influențele islamice.

Oraș regal și cu o notă pregnată de romantism, Jaipur este cunoscut sub denumirea de orașul roz al Indiei, datorită palatelor realizate din piatră roșiatică vopsite în această nuanță pentru a marca vizita Prințului Albert din anul 1883, astfel că toate clădirile ridicate după acest eveniment au respectat aceeași linie atemporală a arhitecturii hinduse. Mărețul Palat Jaipur este locuit în continuare de urmașii regilor, fiind locul impresionant din toate punctele de vedere ba chiar încă se regăsesc observatoarele astronomice pe care maharajul pasionat de stele, Jai Singh a ordonat să se realizeze.

Capitala New Delhi, loc al constrastelor, este de altfel și cel mai aglomerat oraș al țării, însă dacă treci cu vederea acest aspect, îți va părea chiar fascinant. Piețele plin de îmblanzitori de șerpi, comercianții de textile și oamenii spitituali, cartierele vechi pline de palate somptuoase, forturile impresionante cu urme lăsate de moguli și influențe britanice, muzee, galerii de artă și artere de shopping, toate contribuie la stilul unic al orașului New Delhi. De nertat aici, este Poarta Indiei, un simbol arhitectural exemplar, pe langă care se găsesc cele mai importante construcții istorice.

Deși nu face parte din Triunghiul de Aur al Indiei, Varanasi este considerat cel mai sacru oraș al țării, dominat de mai bine de 2000 de temple hinduse, fiind de altfel unul dintre cele mai mari locuri de pelerinaj ale lumii. Milioane de hinduși vin în fiecare an aici pentru a fi purificați în apele fluviului Gange, să aducă ofrande constand în flori, să mediteze și să asculte învățăturile marilor lideri spirituali ori pentru a atinge cea mai înaltă culme a conștiinței.

De Mădălina Isar

