Kaufland lansează primul videoclip realizat cu ajutorul comunității de un milion de prieteni de pe Facebook

București, 2 martie 2017 – Pentru a sărbători strângerea unei comunități de 1 milion de prieteni pe Facebook, Kaufland România a publicat primul videoclip făcut împreună cu aceștia și în care fanii paginii au decis, fără să știe, conținutul anumitor secvențe din clip.

În videoclip, un angajat Kaufland începe să danseze de bucurie că s-au adunat atât de mulți prieteni online – într-un mod complet inedit și așa cum au decis fanii paginii de Facebook:

https://www.facebook.com/kaufland.romania/videos/896721703764397/

Astfel, cu câteva zile înainte de filmări, fanii au fost provocați să răspundă pe facebook la întrebări despre cum se bucură când sunt fericiți, cu ce ar jongla de fericire, care li se pare cel mai fresh miros. Răspunsurile lor au fost integrate în videoclip: astfel, dansatorul plutește pentru că așa au zis fanii, jonglează cu un măr și miroase parfumul fresh al unei portocale, cel mai fresh fruct, conform părerii acestora.

Videoclipul a fost realizat de echipa online Kaufland împreună cu regizorul Cătălin Bugean și o echipă de peste 30 specialiști, incluzând un dansator profesionist, coregraf și alpiniști utilitari.

“Pagina comunității noastre de Facebook este în primul rând un loc de întâlnire virtual pentru prieteni, de aceea conceptul clipului a pornit firesc: hai să contribuim CU TOȚII la bucuria de a avea aici 1 milion de prieteni – atât noi, cât și fanii paginii. În online avem un dialog permanent cu clienții noştri, de aceea am construit o comunitate în care fiecare contribuie cu ceva și are de învățat: noi de la clienți, ei la rândul lor de la noi, iar uneori se întâmplă ca un client să ofere sfaturi altui client – astfel conversația se continuă într-un mod autentic. Sărbătorim că am depășit pragul de 1 milion de prieteni prin acest videoclip la care au contribuit cu toții, fără să știe, și cărora le mulțumim”, declară Alexandra Cîrstea, Șef Departament Online, Kaufland România.

Kaufland România își așteaptă prietenii pe paginile Facebook, Instagram sau Youtube cu poftă de conversații, alături de noutăți, sfaturi, idei, jocuri, concursuri etc.

