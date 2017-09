(P) Oferte Speciale de toamnă – în Delta Dunării!

Luna octombrie este cea mai bună perioadă pentru a face cunoștință cu tăramul de poveste al Deltei Dunării. Întinderile de apă garnisite cu vegetație în nuanțe arămii, roșiatice și aurii, dansul păsărilor sălbatice ce se pregătesc să plece spre țările calde și liniștea locului compun un spectacol al naturii magic, la care este musai să iei parte!

Gulliver Delta Resort 3* vine cu oferte speciale pentru ultimele locuri disponibile la vacanțele în Delta Dunării. Profită de reducerile de pană la 45% la vacanțele de 4 zile, ce includ cazare cu mese tip bufet, autocar și transferuri cu barca Murighiol-Uzlina-Murighiol.

Temperaturile tot mai mari din ultimii ani, fac ca sezonul turistic în Delta Dunării să dureze pană la finalul lunii octombrie. Din acest motiv, Gulliver Delta Resort a pregătit oferte de vacanță special gandite pentru turiștii care vor să descopere sălbatica regiune în această perioadă.

Vacanțe de neuitat la Gulliver Delta Resort

Complexul hotelier Gulliver Delta Resort 3* se află într-un colț de natură divin, departe de agitația marilor orașe la intersecția dintre lacul Sfantu Gheorghe și canalul Uzlina, în imediata apropiere a localității Murighiol. Resortul, amenajat în armonie cu natura, dispune de numeroase facilități turistice, precum un loc de joacă pentru copii, o grădină luxuriantă cu balansoare și hamace, pontoane de pescuit și foișoare de unde poți admira apusul.

Gurmanzii găsesc aici un colț de paradis cu mese compuse din pește, dar și delicii tradiționale din carne de pui ori porc. Preparatele lipovenești sunt servite într-un cadru unic. Poți încerca deliciosul borș de pește sau ciorba storceag, plachia și saramura, icrele de știucă și peștele gătit în toate formele. La desert te poți delecta cu plăcinte dobrogene delicioase.

Pe langă vremea foarte plăcută, în Rezervația Biosferei ești întampinat și de peisajele armonioase. Toamna, Delta Dunării pare mai frumoasă ca oricand: stoluri de pelicani și cormorani ”dansează” pe cerul senin ce se reflectă în apele precum smaraldul, vegetația arsă de soare capătă culori de roșu intens, arămiu și purpuriu, iar apusul este și mai spectaculos…

Relaxare în natură și excursii opționale cu barca

Delta Dunării este locul prielnic unde te poți relaxa în inima naturii alături de cei dragi și la fel de bine aici ai ocazia să descoperi obiceiuri culinare și tradiții lipovenești unice. De altfel, în această perioadă au loc unele dintre cele mai populare evenimente gastronomice din țară. Poți participa la Festivalul Borșului de Pește sărbătorit cu precădere în toate satele din deltă, cu dansuri lipovenești și preparate culinare tradiționale.

Descoperă locurile pitorești la o plimbare cu barca pe lacuri și canale. Vizitează Pădurea Letea și admiră caii sălbatici sau dă o fugă pană la Sulina pentru a vedea locul de întalnire dintre Marea Neagră și Dunăre, dar și una dintre cele mai frumoase plaje sălbatice din țară.

De Mădălina Isar

Oferte Speciale Delta Dunării – Gulliver Delta Resort 3*

*Sejur Delta pentru Seniori 4 zile – tarife de la 369 lei/persoana.

*Sejur Delta pentru toti 4 zile – tarife de la 399 lei/persoana.

Servicii incluse: 3 nopti de cazare cu demipensiune tip bufet si apa plata la mese, transport autocar din București, transfer barca Murighiol-Uzlina-Murighiol, acces gratuit la piscina, posibilitatea de a pescui de pe ponton, jocuri recreative precum table, sah, tenis de masa, fotbal de masa, loc de joaca pentru copii, welcome surprise (la sosirea in hotel turistii sunt intampinati cu icre si palinca) etc. Contact: gulliverresort.ro, telefon: 0784.215.628. Cerere ofertă: office@gullivertours.ro, call center 021.794.75.07.