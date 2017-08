(P) Revelion 2018: sejur memorabil în Egipt, țara piramidelor

Una dintre cele mai fascinante destinații din lume, Egipt este o alegere excelentă pentru o vacanță specială cu ocazia Anului Nou, ce îți oferă posibilitatea să descoperi importante atracții antice, dar și obiective moderne care vin să completeze un ținut spectaculos cu deșertul auriu pe fundal și firul dătător de viață – Nil, încărcat de legende și povești de neuitat.

Europa Travel, turoperatorul low-cost din România te invită să petreci vacanța de Revelion în Egipt într-un circuit low-cost care cuprinde cele mai importante locuri precum Cairo – Croaziera pe Nil și Sejur în Hurgada, la tarife accesibile și servicii excelente.

Cairo, de la tradiție la modernitate

Cairo, capitala Egiptului și cel mai mare oraș din Africa, cunoscut și sub denumira de „Orașul celor 1000 de minarete”, este locul care te surprinde printr-o bogată diversitate.

Cele mai importante puncte de atracție din Cairo sunt centrul istoric, înscris pe lista Patrimoniului Mondial al UNESCO. Unul dintre cele mai vechi orașe islamice din lume, aflat în mijlocul zonei urbane moderne, care adăpostește faimoasele sale moschei, peste 500 la număr, hammamuri și fântâni arteziene. Precum și alte atracții deosebite cum ar fi Muzeul Egiptean cu vasta colecție de artefacte egiptene cele mai multe din lume, statuia lui Ramses, din fața Gării Centrale și numeroase bazaruri și zgârie-nori care contrastează cu imaginea unei civilizații antice.

În plus, faimoasele Piramide din Giza, dintre care o amintim pe cea mai mare, Piramida Keops – una dintre cele 7 minuni ale lumii antice, sau Sfinxul fără nas, vin să completeze acest tablou mirific pe care îl oferă Capitala Lumii Arabe. Acestea împreună cu orașul Memphis sunt incluse de asemenea în Patrimoniul UNESCO.

Croaziere și sejururi de vis

O vizită în Egipt îți oferă cea mai bună oportunitate de a te bucura de o croazieră pe Nil, pentru a descoperi pe deplin minunile antice ale acestei destinații fantastice. Încă din cele mai vechi timpuri, Nilul a fost o linie de salvare a Egiptului și nu există astfel o cale mai bună de a urmări istoria țării decât urmând cursul fluviului, între Luxor și Aswan.

O altă vizită foarte interesantă de care te poți bucura în această vacanță este aceea în Hurghada, un vechi sat pescăresc de pe litoralul Mării Roșii, care a devenit abia în ultimii ani un important centru turistic al Egiptului.

Te așteaptă aici plaje spectaculoase, înțesate de hoteluri moderne, iar în mare vei putea explora unele dintre cele mai frumoase bariere de corali din lume, într-o lume maritimă fascinantă, scufundările fiind în topul activităților preferate de turiștii care ajung aici.

De Geanina Ichim

Oferte Speciale Revelion 2018 Egipt: Cairo – Croaziera pe Nil & Sejur Hurgada

Tarif: 609 Euro/persoana, 11 zile (3 nopti in Cairo, 1 noapte tren ruta: Aswan – Cairo, 3 nopti cin Hurgada, 3 nopti vas de croaziera) cazare la hoteluri de 4* cu mese prevazute in program, transport avion, tururile prevazute in program, bilete de intrare la obiectivele turistice, asistenta turística in limba romana, ghid local. *Plecare 29.12.2017! Detalii pe www.europatravel.ro, call center 021-9407