(P) Revelion de neuitat pe tărâmul contrastelor din India

Cu populaţia impresionantă, India se mândreşte cu o varietate aproape inepuizabilă de culturi și locuri unice. De la peisajele luxuriante, siturile sacre, la ruine antice şi oraşe exotice adunate într-o colecţie nesfârşită de atracţii turistice, în India vei trăi o mulțime de experiențe memorabile.

De la magnificul Taj Mahal din Agra până la Templul de Aur din Armitsar sau templele de pe malul fluviului Gange, vizitatorii Indiei vor descoperi aici o mulţime de comori spirituale, culturale şi istorice.

Triunghiul de Aur al Indiei

Aşa-zisul Triunghi de Aur din India este unul dintre cele mai populare circuite turistice din ţară, cuprinzând Delhi, Agra şi Jaipur, oraşe situate aproximativ la distanţe egale de aproximativ 200-250 km în nordul ţării.

Dehli, capitala Indiei, împărţită în două – oraşul vechi şi Noul Delhi, îţi oferă două lumi diferite, care adăpostesc forturi, moschei şi monumente, precum şi grădini atrăgătoare, localuri pline de viaţă şi construcţii impunătoare.

Oraşul Agra găzduieşte cel mai faimos monument din India şi una dintre cele 7 minuni ale lumii, Taj Mahal, un monument impunător cu detalii absolut incredibile, care este în acelaşi timp şi o faimoasă mărturie a puterii iubirii. Numit de Mumtaz Mahal, soţia favorită a împăratului Shah Jahan, acest frumos mausoleu a fost început la moartea sa, în anul 1631, şi a fost nevoie de 20.000 de muncitori şi 22 de ani pentru a fi dus la bun sfârşit.

Construit în mare parte din marmură albă, Taj Mahal este decorat cu modele delicate de flori încrustate şi pietre preţioase şi semi-preţioase, precum jad, lapis lazuli sau diamante, şi încorporează numeroase elemente de design islamic, incluzând arcuri şi minarete.

Cunoscut şi sub numele de Oraşul Roz, datorită zidurilor roz ale clădirilor din vechiul oraş, Jaipur atrage vizitatorii cu rămăşiţe uimitoare ale unei epoci trecute. Cea mai cunoscută atracţie din Jaipur este faţada Hawa Mahal sau Palatul Vânturilor, care are vedere la strada principală a oraşului vechi plin de viaţă, care adăposteşte fortăreţe vechi şi palate, reşedinţe regale şi o sumedenie de oportunităţi de cumpărături.

Excursie în oraşul sfânt Varanasi

Un important centrul de pelerinaj pentru hinduşi este oraşul sfânt Varanasi, asociat cu râul Gange, unul dintre cele mai importante simboluri religioase ale credinţei. Datând din secolul VIII î.Hr., Varanasi este unul dintre cele mai vechi oraşe încă locuite din lume.

Cartierul vechi găzduieşte Templul Kashi Vishwanath, construit în anul 1780, care are şi o variantă mai recentă, Noul Templu Vishwanath, cu cele şapte temple separate. O altă atracţie importantă în Varanasi o reprezintă Universitatea Banaras Hindu, înfiinţată în anul 1917, faimoasă pentru biblioteca cu peste un milion de cărţi, şi muzeu Bharat Kala Bhavan, cu o colecţie fină de picturi, sculpturi şi manuscrise.

