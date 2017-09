Pune pe lista de cumpărături Şampoanele din gama Farmec!

Atunci când fiecare membru al familiei are nevoie de un şampon special de îngrijire, lista de cumpărături nu creşte doar în număr, ci şi în valoare. Cum ar fi, însă, dacă ţi-am spune că există nişte produse ce au la bază doar ingrediente naturale, eficiente şi cu un raport preţ-calitate corect? Farmec, cel mai mare producător român de cosmetice, are în portofoliu o gamă ale cărei produse conţin formulări uşoare, fără parabeni şi cu parfumuri hipoalergenice, o gamă perfectă pentru întreaga familie. Este vorba despre gama Farmec, ce conţine 5 tipuri de şampoane, uşor de folosit şi extrem de eficiente.

Samponul Clasic Urzică şi Grâu înglobează principii active cu tradiţie în îngrijirea părului, care hidratează şi protejează firul de păr de la rădăcină până la vârf. Astfel, extractul de urzică are efect tonic şi regenerant, proteinele de grâu dau volum şi strălucire, iar aquaxyl-ul hidratează şi întăreşte firul de păr. Dacă ai un păr lipsit de volum, adaugă pe lista de cumpărături acest super şampon! Îl vei găsi la raft atât în varianta de 200 ml, cât şi de 400 de ml.

Dacă un membru al familiei tale are un păr uscat şi fragil, recomandăm să folosească, pentru o perioadă minimă de 1-2 luni, Şamponul Activ+ Argan şi Keratină din aceeaşi gamă. Uleiul de Argan, recunoscut pentru calităţile sale nutritive, are multiple beneficii pentru păr: hidratează părul uscat şi friabil, previne despicarea firelor de păr, redă strălucirea şi elasticitatea părului. Mai mult, şamponul este îmbogăţit cu hidrolizat de Keratină pentru creşterea fermităţii şi rezistenţei părului. La fel ca Şamponul Clasic Urzică şi Grâu, şi acest şampon are două grameje disponibile pe piaţă: 200 ml şi 400 ml.

Ştiai că mătreaţa este cea mai frecventă afecţiune a scalpului şi că peste 50% din populaţia planetei se confruntă cu neplăcerile cauzate de ea? Recomandarea noastră în lupta cu mătreaţa este Samponul antimătreaţă Busuioc şi Cimbrişor. Acest şampon conţine extracte de busuioc şi cimbrişor, cele două reuşind să restabilească echilibrul natural al scalpului şi luptă pentru eliminarea mătreţii şi prevenirea reapariţiei acesteia. În plus, reţeta şamponlui este îmbogăţită cu Aquaxyl™, un complex hidratant eficient, care previne uscarea excesivă a scalpului. Îl vei găsi la raft atât în varianta de 200 ml, cât şi de 400 de ml.

Pentru un tip de păr care are nevoie de un boost de energie şi volum, Şamponul Energizant Bambus şi 5 plante este exact ce trebuie să treci pe lista de cumpărături! Reţeta şamponului combină un complex de 5 plante tradiţionale în îngrijirea părului cu puterea energizantă a extractului de bambus. Binecunoscut pentru rezistenţa şi flexibilitatea sa, bambusul fortifică părul de la rădăcină, făcându-l mai elastic şi mai voluminos, iar extractele naturale din cele 5 plante – brusture, salvie, coada calului, rozmarin şi mesteacăn – au efect tonic şi regenerant, stimulând creşterea sănătoasă a părului. Îl vei găsi în magazine la un gramaj de 400 de ml.

Viața agitată de zi cu zi, stresul și dieta dezechilibrată afectează sănătatea părului. Tocmai de aceea, e nevoie de un şampon special, care să suplimenteze aportul de vitamine necesar unui păr cu aspect sănătos, dar să îl facă şi frumos! Șamponul Multivitamine Orhidee și Ghimbir, la 400 de ml, conţine extract de ghimbir, iar împreună cu uleiul de cătină tonifică, revitalizează şi întăresc părul. În plus, şamponul conţine provitamina B5 și extract de orhidee, ce asigură hidratarea firului de păr, atât de importantă în păstrarea frumuseții părului. La fel ca în cazul celorlalte şampoane din această gamă, folosirea lor este extrem de simplă: se aplică pe părul umed, se masează uşor şi se clăteşte cu apă din abundenţă.

Fiind nişte produse create pentru întreaga familie şi pentru că brandul Farmec a fost dintotdeauna aproape de români, veţi găsi aceste produse în toate supermarketurile, hipermarketurile și magazinele de profil din țară, precum și în magazinele Farmec din ţară. De asemenea, acestea pot fi comandate pe www.farmec.ro.