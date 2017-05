Andrei este la un pas de a câştiga bătălia finală cu boala de care suferă! Micuţul de trei ani şi opt luni mai are nevoie încă o dată de ajutorul nostru pentru a se însănătoşi

Cu siguranţă vă mai amintiţi de Andrei Constantin, micuţul din Deva a cărui poveste v-am relatat-o anul trecut, la scurt timp după ce a fost diagnosticat cu leucemie acută limfoblastică. Avea puţin peste doi ani atunci, iar vestea bolii grave de care suferea le-a dat vieţile peste cap părinţilor săi. Şi cu toate că a trecut mai bine de un an de atunci, perioadă în care a urmat tratamente drastice şi mult prea agresive pentru trupul său firav, puiul de om înghite şi în ziua de azi câte un pumn de medicamente, extrem de scumpe pentru veniturile familiei sale.

suferă Andrei a fost, de departe, cea mai grea lovitură primită de mămica acestuia. El, universul ei, singurul copil pe care a reuşit să-l aducă pe lume, avea cancer, o maladie care ar fi putut să-l ia definitiv de lângă ea, în doar o secundă. Din fericire, nu s-a întâmplat aşa, dar a urmat, poate, cea mai neagră şi dificilă perioadă pentru familia Constantin. În primă fază, Andrei a ajuns la spital însoţit, bineînţeles, de mămica sa. În cele 10 luni pe care le-au petrecut acolo, copilul a făcut tratament citostatic, puncţii în coloană, plus analize şi multe alte investigaţii care trebuiau făcute săptămânal. “A fost o perioadă foarte grea. Tratamentul dădea roade, însă stările lui erau de nedescris. Nervozitate, dureri sau stări de greaţă sunt doar câteva dintre simptomele pe care le-a avut băieţelul meu în cele 10 luni pe care le-a petrecut în spitalul din Timişoara. De multe ori, plângeam alături de el pentru că nu ştiam cum să-i alin durerea. Mă simţeam inutilă din cauza faptului că nu puteam să-l ajut în nici un fel”, povesteşte Bianca, mama micuţului Andrei.

Părăsit de tată pe când era în spital

Şi de parcă toate acestea nu ar fi fost îndeajuns, într-o zi din vara a n u l u i trecut, la doar câteva luni de la internarea în spital a celor doi, tatăl lui Andrei a decis, subit, să-şi părăsească familia. A plecat fără a da vreo explicaţie şi nu s-a mai întors. Bianca a încercat să rămână puternică pentru fiul ei, explicându- i voalat, atât cât s-a priceput în situaţia dată, de ce nu mai vine tati să-i viziteze la spital. Au reuşit, cu greu, să treacă şi peste această lovitură. Iar în luna decembrie a anului trecut, după 10 luni de spitalizare, au fost externaţi. Asta însă nu înseamnă că Andrei se însănătoşise şi scăpase de boală. Nu, nici pe departe. Însă pentru că starea lui era mult mai bună, medicii au decis să-i prescrie tratament oral cu citostatice şi să-l lase să plece acasă, acolo unde puştiul se simţea cel mai bine. Mama copilului s-a bucurat şi ea foarte tare, dar cu toate acestea, a început să-şi facă tot felul de griji din cauza faptului că nu ştia şi nici nu găsea o soluţie prin care să facă rost de bănuţii necesari tratamentului fiului ei. Cel mai probabil, această grijă ar fi avut-o orice părinte cu un venit lunar de 1.400 de lei, atât cât îi intră Biancăi Constantin în casă. În cel mai fericit caz, această sumă îţi ajunge pentru maximum două săptămâni de trai modest. Strânsă cu uşa, femeia a tot întrebat în stânga şi-n dreapta, s-a mai interesat şi prin spital şi a aflat că salvarea lor ar putea veni de la o fundaţie. Aşa se face că în iulie 2016, femeia ne-a contactat, reuşind astfel, cu ajutorul oamenilor cu suflet mare care au donat bani pentru Andrei, să se pună pe picioare pentru o perioadă.

Merge lunar la Timişoara pentru analize

Acum însă, micuţul mai are nevoie de un pic de ajutor din partea noastră pentru a reuşi să înfrunte boala care nu i-a dat pace în totalitate. El face încă tratament cu citostatice şi alte medicamente. Şi ştim bine cu toţii că pastilele necesare bolnavilor de cancer sunt extrem de scumpe. Şi dacă mai adăugăm şi drumurile pe care copilul trebuie să le facă la spitalul din Timişoara, lună de lună, pentru investigaţii şi analize, ne dăm seama că nu mai rămâne aproape nimic din venitul mamei. Iar tatăl nu-i ajută cu nimic şi nici nu plăteşte încă pensie alimentară. «De la o lună la alta mă întreb: m-oi descurca şi în această lună?… Şi asta pentru că ştim cu toţii cât de scumpe sunt medicamentele, suplimentele şi toate celelalte lucruri necesare unui bolnav. Şi pot eu să las copilul fără tratament? Ar însemna să dau cu piciorul la tot chinul prin care el a trecut în ultimul an. Cum aş putea eu, ca mamă, să fac aşa ceva? Sau mai corect spus: ar putea vreo mamă să facă aşa ceva copilului ei?», se întreabă femeia. Pentru a putea duce la bun sfârşit lupta cu boala care a pus stăpânire pe organismul lui firav, Andrei are nevoie de ajutorul nostru, al tuturor. Cei care doresc să facă acest lucru pot dona 2 euro prin SMS, la numărul 8828, cu textul «Andrei» sau pot face depuneri în conturile Fundaţiei Ringier.

Cum poţi ajuta

Redirecţionează 2% din impozitul pe venit către Ringier Foundation, Cod de identificare fiscală 22962839

Donează 2 euro* la 8828

Donează în conturile Fundaţiei Ringier

RO29 RZBR 0000 0600 1552 6176- RON

RO02 RZBR 0000 0600 1552 6177- EURO, deschise la Raiffeisen Bank

*Suma alocată cauzei este de 2 euro. Nu se percepe TVA pentru donaţiile de pe abonament. În reţelele Digi Mobil, Orange şi Telekom Romania Mobile, pentru cartelele preplătite, TVA a fost reţinută la achiziţionarea creditului. Pentru donaţiile de pe cartele