Lipsa unor medicamente scumpe o trimite pe Andreea Dumitran în Germania

Andreea Dumitran, mica noastră prietenă din Câmpina, diagnosticată în urmă cu 7 ani cu tumoră craniană, demonstrează tuturor că este o luptătoare şi ne uimeşte cu voinţa ei. Vizitele la clinica din Germania nu au încetat încă, dar Andreea e plină de optimism şi hotărâtă să câştige şi Premiul de Excelenţă de la Viaţă! Povestea ei arată că şi cancerul poate fi învins.

Andreea face parte, de câţiva ani, din marea familie a fundaţiei Ringier şi ne bucurăm că îşi recapătă sănătatea pe zi ce trece. În ciuda cumplitei boli, fata a fost premiantă an de an. Oamenii cu suflet mare, care au ajutat-o să traverseze cele mai grele momente, donând prin SMS măcar 2 euro, sunt convinsă că aşteaptă să afle veşti despre Andreea. Ele sunt şi bune, şi rele. Rele, pentru că şi această copilă, ajunsă acum la vârsta adolescenţei, a căzut pradă sistemului nostru de sănătate, care pare că nu-şi mai revine. Ca să trăiască, Andreea a fost şi este nevoită să meargă la tratament în Germania, fiindcă în ţară ba nu sunt medicamentele prescrise, ba nu se fac procedurile de care are ea nevoie pentru a ţine în frâu tumora.

Nu a putut să o trateze în ultimele luni Tatăl Andreei, Gabriel Dumitran, face eforturi financiare foarte mari pentru a-i asigura fetei tratamentul care a salvat- o şi pe care trebuie să-l urmeze până la ştergerea tuturor urmelor lăsate de otrăvitoarea tumoră. Când nu mai poate, apelează la semeni, ca să-l ajute. Tatăl povesteşte de ce nu a putut să o trateze pe Andreea, în ultimele luni, aşa cum au recomandat medicii de la clinica din Bad Salzhausen, Hessen, din Germania.

“Când am plecat de la ei, medicii germani au zis că ar fi mai bine să începem imediat un nou tratament cu Irinotecan şi Avastin. Dar, din păcate, în România, Avastinul nu este aprobat în tratamentul copiilor şi astfel nu am putut să începem administrarea. Chiar dacă ai vrea să îl cumperi, medicii nu vor să-l folosească; tratamentul pentru o lună ar costa 14.000 de lei. Probabil că din cauza preţului, nu se face sau nu se aduce în România. Am luat legătura şi cu ministrul sănătăţii de atunci, domnul Voiculescu, dar degeaba. Ni s-a sugerat să căutăm să îl facem în străinătate, cu formularul E112. Am găsit o posibilitate la Spitalul Universitar din Bonn, Germania, dar medicii de aici solicită mai multe investigaţii pe care să le facem acolo. Ne este imposibil, pentru că aceste analize ar putea ajunge să coste 3.000 de euro”, ne-a povestit Gabriel Dumitran. Două luni au trecut tot căutând soluţii pentru tratamentul cu Avastin şi Andreea a trebuit să facă un nou RMN, aşa cum recomandaseră medicii. Au venit la Bucureşti, la o clinică particulară. Rezultatul RMN-ului le-a adus prima veste bună: tumora este staţionară din toate punctele de vedere, dovadă că tratamentul făcut în Germania îi face bine Andreei! Clinica din Hessen o aşteaptă pe fată în 8 februarie, pentru “o nouă serie de tratament cu hipertermie locală şi celelalte proceduri”, iar tatăl speră să aibă bani ca să o ducă pe Andreea şi la Bonn, pentru un control neurologic. Singura bucurie în toată această luptă cu boala şi grijile financiare este faptul că Andreea este ambiţioasă şi îi place să înveţe. Fie din spital, fie de acasă, fetiţa a învăţat. În vara trecută, a terminat şi clasa a VIII-a cu nota 10 şi a primit Premiul de Excelenţă. Andreea este încrezătoare. Speră că în acest an medicii îi vor spune că totul e OK, că tumora “s-a topit” definitiv, iar problemele neurologice legate de mers să dispară. După şapte ani de suferinţă, ar fi minunat ca Andreea să înceapă să-şi trăiască frumos adolescenţa. Cine poate să o sprijine financiar pentru plecarea la clinica din Germania o poate face donând în cont sau printr-un SMS de 2 euro, la 8828, cu textul “Andreea”.

Cum poţi ajuta

Redirecţionează 2% din impozitul pe venit către Ringier Foundation Cod de identificare fiscală 22962839

Donează 2 euro* la 8828

Donează în conturile Fundaţiei Ringier

RO29 RZBR 0000 0600 1552 6176- RON

RO02 RZBR 0000 0600 1552 6177- EURO, deschise la Raiffeisen Bank

*Suma alocată cauzei este de 2 euro. Nu se percepe TVA pentru donaţiile de pe abonament. În reţelele Telekom şi Orange, pentru cartelele preplătite, TVA a fost reţinută la achiziţionarea creditului. Pentru donaţiile de pe cartele preplătite în reţeaua Vodafone, utilizatorii nu plătesc TVA.