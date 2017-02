După ce singura speranță la viață i-o oferise Thailanda | David fusese diagnosticat greșit

În urmă cu aproape un an, relatam aici povestea unui băieţel de un an şi patru luni, diagnosticat de mai mulţi medici români cu amiotrofie spinală, o boală care nu lasă muşchii să se dezvolte. Speranţa venea atunci din Thailanda. Să fi găsit medicina asiatică modalitatea de a vindeca o maladie atât de gravă?

Mămica lui David Sticlaru, din localitatea vâlceană Drăgăşani, găsise la începutul anului 2016 un medic din Thailanda care experimentase o procedură novatoare cu celule stem în cazuri de amiotrofie spinală musculară. A scris pe adresa clinicii, i-a trimis medicului dosarul medical al lui David şi, curând, a primit răspuns că i se poate face programare pentru intervenţie. Factura de plată se va ridica însă la suma de 10.000 de dolari sau mai mult. A fost momentul în care Ionela Sticlaru şi soţul ei au cerut ajutor comunităţii. Le era foarte greu să adune atât de mulţi bani, pentru că trăiesc dintr-un salariu de 1.000 de lei, indemnizaţia de boală şi alocaţia copilului de 800 de lei. Din aceşti 1.800 de lei trebuie să plătească şi rata la bancă pentru locuinţă. Fundaţia Ringier s-a implicat, aşa cum o face de peste patru ani, şi cititorii ziarului Libertatea au făcut donaţii pentru David. Din păcate, fiind vorba de o situaţie urgentă, suma necesară nu s-a strâns integral la timp, iar micuţul a ratat programarea. Poate că aici a intervenit mâna divină, fiindcă băieţelul a avut norocul să fie consultat la Bucureşti de un medic din Germania, iar acesta le-a schimbat total viaţa.

Povestea, prin ochii mamei

“În primul rând vă mulţumesc tuturor pentru că ne-aţi dat o şansă şi aţi făcut posibil ca în viaţa noastră să se producă un lucru nemaipomenit, care ne dă încredere că, într-o zi, David va deveni un copil aproape normal”, spune, plină de speranţă, Ionela Sticlaru. “Plecarea în Thailanda a eşuat din lipsa banilor, dar, după apariţia articolului în ziarul Libertatea, ne-a contactat un domn din Germania. Ne-a ajutat să ajungem acolo la un medic neurolog, pentru investigaţii mai amănunţite”. Şi aici lucrurile au început să se aşeze pe un făgaş nesperat. Rezultatele analizelor l-au făcut pe doctor să creadă că David a fost diagnosticat greşit, că, de fapt, nu are cumplita amiotrofie spinală. “Ne-a recomandat să facem o altă serie de teste la clinica Olgahospital din Stuttgart, unde, după un Computer Tomograf (CT) şi teste genetice, medicii au exclus amiotrofia şi, până la o diagnosticare corectă, l-au băgat pe David într-un program de recuperare cu kinetoterapie”. A urmat încă un drum în Germania pentru un consult ortopedic, deoarece copilul are coloana uşor deviată, iar piciorul stâng nu-l poate întinde din genunchi aşa cum face cu dreptul. “Medicul de acolo i-a comandat un corset special şi orteze, dar ne-au dat şi un cărucior care are prevăzut un dispozitiv în dreptul coastelor copilului, ce nu-i permite acestuia să alunece în dreapta sau în stânga. Şi pentru picioare are acelaşi dispozitiv. Tot atunci am primit rezultatul ultimelor teste genetice făcute şi ni s-a spus că amiotrofia spinală e exclusă”, spune Ionela Sticlaru, cu vădită bucurie că băieţelul ei nu suferă de acea boală cumplită despre care, de luni bune, tot citeşte şi discută pe Facebook cu mămicile unor copii diagnosticaţi.

Şanse de recuperare 100%

În ţară, a continuat kinetoterapia, ba la spital, ba acasă. Iar progresele au început să apară. La ultimul drum în Germania, s-au dus la medicul neurolog care a infirmat primul diagnosticul. Nu-l mai văzuse pe David de circa 9 luni şi a fost uimit de starea lui. Copilul are acum doi ani şi o lună, a început să vorbească. Marele succes, i-a spus doctorul Ionelei Sticlaru, este faptul că David mestecă mâncarea, ceea ce la un bebeluş cu amiotrofie spinală e imposibil, el mâncând doar hrană pasată. În data de 23 martie, David este programat la clinica Ongale pentru alte investigatii, de data aceasta noi, pentru ca medicii să-i poată pune un diagnostic. Abia după ce vor afla despre ce boală e vorba, de ce muşchii lui nu se dezvoltă normal, vor face o schemă de tratament. Medicul curant i-a spus Ionelei că este vorba de o perioadă lungă de internare – 8 luni, în care David va face şi recuperare intensă, fiindcă opinia lui este că băieţelul are şansă să se recupereze sută la sută. Pentru toate acestea, părinţii au nevoie de bani. Încercaţi să fiţi alături de acest copilaş, măcar cu un sms de 2 euro, trimis la 8828 cu textul “David”!

Cum poţi ajuta

