“SMURFS LIVE ON STAGE”, piticutii albastri sparg gheata

Strumfii si ravagiile lui Gargamel aduc primvara si veselia pe scena Salii Palatului!

Bucuresti – 16 decembrie 2016 – Sigur va amintiti desenele animate cu omuletii albastri, ce locuiau in casutele ciupercuta!? Iaca… cum ne-am dat de trei peste cap si am pregatit o surpriza de proportii strumfesti pentru cei mici, mici si… pentru cei MARI!

“SMURFS, Live On Stage”, pe 12 februarie 2017, la Sala Palatului, cu incepere de la ora 19.00, un spectacol premiera in Romania!

Portile se vor deschide de la ora 17.45, primindu-i pe micuti cu surprize inca de la intrare.

Decoruri viu colorate, omuleti albastri din alta lume, muzica cat curpinde, poveste si o groaza de invataminte, toate pentru copilul din tine.

Ce sa mai vorbim… Un eveniment ce va aduce bucurie pe chipurile tuturor! Vino si tu!

STRUMFII! Concurenta europeana a universului Disney!

Asadar, Marele strumf, Strumful iscusit, Smurful cel lenes, Strumful morocanos si adorabila Smurfette calatoresc pentru prima data in Romania din indepartatul tinut, pentru a transforma zilele friguroase de iarna intr-o primavara calda si primitoare. Pana si vrajitorul viclean, Gargamel, si cei 3 papusari vor insoti micile creaturi albastre in fantastica peripetie a strumfilor.

Povestea noastra se desfasoara cand natura inverzeste, soarele straluceste toata ziua sus pe cerul albastru. Primavara mult-asteptata de toti strumfuletii, perioada cea mai indragita din an, vremea perfecta in care omuletii se pregatesc cu emotie de “Parada Primaverii”. Cineva, in umbra, ii pandeste, insa… E Gargamel… In timp ce strumfii mici si draguti canta si petrec cu veselie, vicleanul Gargamel vrea cu orice pret sa le strice petrecerea si pune la cale un siretlic, pacalind-o pe Mama Natura.

Vino sa urmaresti live deznodamantul povestii indragitilor strumfi si sa ai parte de un super – eveniment, viu colorat si foarte simpatic pentru copii, pentru parinti si bunicuti! Doar impreuna strumfii sunt puternici!

Suplimentar:

Blegianul Pierre Culliford, cunoscut sub pseudonimul artistic –Peyo-, a creat faimoasele personaje, dintr-o joaca, pentru banda desenata „Johan et Pirlouit”, in 1958.

Redactorul-sef al revistei unde erau publicate desenele lui Peyo a remarcat succesul omuletilor albastri si… de aici a inceput totul!

Biletele se pun de azi in vanzare pentru 2 segmente de public: parinti – adolescenti si copii!

BILET INTREG – varsta (13-99 ani)

VIP – 249 lei

Categoria 1 – 169 lei

Categoria 2 – 149 lei

Categoria 3 – 119 lei

Categoria 4 – 79 lei

BILET COPII- varsta (3-12 ani)

VIP – 249 lei

Categoria 1 – 129 lei

Categoria 2 – 119 lei

Categoria 3 – 89 lei

Categoria 4 – 59 lei

Copii pana la 2 ani (aici intrand si copiii care nu au implinit 3 ani in ziua evenimentului) nu platesc bilet!

IMPORTANT! Primele 300 de bilete beneficiaza de o reducere de 10 procente un bilet, astfel:

BILET INTREG – varsta (13-99 ani)

VIP – 224 lei

Categoria 1 – 152 lei

Categoria 2 – 134 lei

Categoria 3 – 107 lei

Categoria 4 – 71 lei

Bilete pentru copii – varsta (3-12 ani)

VIP – 224 lei

Categoria 1 – 116 lei

Categoria 2 – 107 lei

Categoria 3 – 80 lei

Categoria 4 – 53 lei

-Bilete pe eventim.ro si gqentertainment.ro!

POVESTEA STRUMFILOR – Legenda adevarata

Intr-un Ev-Mediu imaginar, undeva prin Europa noastra, 100 de pitici albastri, cu pantaloni si bonete albe, locuiesc linistiti si fericiti in casute sapate in ciuperci multicolore. Toti au in jur de 100 de ani, mai putin unul dintre ei. Strumful glumet, strumful lenes, strumful morocanos, strumful iscusit, strumful cu ochelari, o strumfita si Marele strumf, cu barba alba si boneta rosie – inteleptul piticilor, cel mai batran dintre toti, ce a a dunat 542 de ani. Inalti de-o palma, vegetarieni, traiesc si se conduc dupa un cod moral propriu, bazat pe respectul reciproc.

De mai multe ori au incercat sa se conduca dupa legile omenesti, dar nu le-a iesit, asa ca au renuntat, ne povestesc benzidesenateromanesti.blogspot.ro.

Dusmanul si una dintre rarele prezente omenesti in universul strumfilor este vrajitorul Gargamel, cel care ii vaneaza pentru ca a citit el undeva ca pulpita de strumf serveste la fabricarea Pietrei Filozofale. Motanul sau, Azrael, e convins ca nu exista ceva mai bun pe pamant decat carnita de strumf. Multe dintre povestirile desenate cu micii omuleti albastri au ca subiect stradania vrajitorului malefic sa-i prinda, in timp ce aceştia fac tot posibilul să scape din capcanele sale si sa-l puna in situatii stanjenitoare. Iar atunci cand nu au de-a face cu Gargamel, strumfii traiesc aventuri incredibile.

Ce nu se cunostea! Cuvantul „strumf” a fost inventat de Pierre Culliford (Peyo), parintele strumfilor, la o cina cu Franquin, un alt mare desenator belgian, cand i-a cerut acestuia sa-i dea solnita si nu gasea cuvantul („da-mi si mie… strumfita”), dupa care discutia dintre ei a continuat in limbajul simpatic: strumf. Foarte important de subliniat e ca acest “limbaj strumfesc” a constituit subiectul unui eseu foarte serios scris de marele Umberto Eco (scriitor italian, editor, filosof si semiotician), iar in anii ’90 fiind editat chiar si un dicţionar franco-strumf!

Desenele animate aduc o si mai mare vizibilitate piticilor albastri, asa ca au fost comercializati si sub forma de figurine de plastic, jucarii de plus, jocuri video etc.

In 1989, se deschide – dupa modelul Disney – si un parc de distractii strumf in Franta.

