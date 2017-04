La doar nouă ani, luptă din răsputeri cu două boli grave: epilepsie şi cancer | Mădălin a slăbit 14 kilograme într-un an

Probabil vă mai amintiţi de Mădălin Andrei, băieţelul din Bucureşti care luptă cu epilepsia de la vârsta de 2 ani şi care, în prima lună a anului trecut, a fost diagnosticat cu leucemie meloidă cronică – o boală care atacă în general persoanele în vârstă. Fără posibilitatea de a face transplant, puştiul are nevoie de sprijin financiar pe termen lung.

Mădălin Andrei este un luptător. Deşi are doar nouă anişori şi două boli cumplite care îi secătuiesc trupul firav, băiatul, care nu şi-a cunoscut tatăl şi nici nu va avea ocazia să-l întâlnească vreodată, încearcă să fie cât mai puternic pentru fiinţa care i-a dat viaţă, l-a îngrijit şi i-a alinat durerea cum a ştiut mai bine. Pe când era încă în burtica mamei, tatăl său a suferit un atac cerebral şi la scurt timp s-a stins din viaţă. Cu sufletul sfâşiat de durere, femeia a reuşit să ducă sarcina până la capăt, iar venirea pe lume a fiului ei a pansat rana adâncă lăsată de moarte prematură a omului ei. După ce, la vârsta de doi ani şi jumătate, a aflat că puiul ei suferă de epilepsie, veste care i-a dat, din nou, lumea peste cap, înainte ca Mădălin Andrei să împlinească opt anişori Elena a primit o nouă lovitură. Copilul fusese diagnosticat cu leucemie meloidă cronică, un cancer care atacă, în general, persoanele în vârstă şi extrem de rar copiii. La vremea respectivă, medicii i-au spus femeii că nu se poate lua în discuţie un transplant medular din cauză că o astfel de intervenţie i-ar putea fi fatală copilului. Astfel, au decis ca, în primă fază, să-i administreze tratament citostatic intravenos, urmat de un altul cu administratie orală, pe termen nelimitat.

La loteria chimioterapiei

A trecut de atunci un an şi trei luni. De la 40 de kilograme, Mădălin a ajuns să cântărească numai 26 kg. În toată această perioadă, băiatul a luat, zilnic, doar pentru leucemie, câte patru pastile. Citostatice. Tratament care costă, lunar, 6.000 de lei, şi care, din fericire – dacă putem spune aşa în astfel de cazuri – este decontat de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate. Cu toate acestea, de la începutul acestui an, de când maimarii Ministerului Sănătăţii au decis ca pacienţii cu boli grave să nu mai fie nevoiţi să treacă, an de an, pe la comisiile medicale pentru a beneficia de tratament gratuit, mama lui Mădălin s-a lovit de o problemă. Mergând la medic să ceară reţeta compensată, a aflat că aceasta va fi prescrisă doar pentru 30 de zile. Iar acest lucru înseamnă că în lunile care au 31 de zile copilul rămâne, o zi, fără tratamentul vital. «Iniţial am crezut că nu aud bine. Şi mi s-a explicat că aşa scrie în lege. Beneficiem de tratament doar 30 de zile. Punct. În ziua de 31… Dumnezeu ştie ce avem de făcut, pentru că ei nu ne pot prescrie tratamentul”. Un obstacol aparent mic într-un ocean de alte probleme. Pentru că, din cauza administrării aproape necontenite de citostatice şi a tratamentului pentru epilepsie, Mădălin Andrei este foarte slăbit, având permanent nevoie de suplimente de protecţie hepatică, de minerale şi vitamine. Suplimente ce vin, la rândul lor, cu un cost pe care mama nu îl poate susţine, de circa 400 de lei lunar. “Veniturile mele lunare sunt de 1.000 de lei, bani pe care îi primesc pentru că sunt asistent personal al fiului meu. Nici împrumut la bancă nu pot face, pentru că nu mi-l acordă nimeni. Şi, în condiţiile date, cum aş putea să procur tratamentul necesar copilului? », se întreabă, necăjită, Elena.

Pe lângă toate problemele pe care le are, mămica lui Mădălin spune că în fiecare lună, cu două săptămâni înainte de a merge să ridice medicamentele de la farmacie, sună la unitatea cu pricina şi face rezervare pentru a fi sigură că nu rămâne fără tratament, aşa cum i s-a întâmplat în prima lună a acestui an.

Zi de zi, Elena luptă pentru băieţelul ei de nouă ani, care, la fel ca orice copil, are dreptul la viaţă. Cine doreşte să-l ajute pe micuţ, o poate face donând 2 euro printr- un SMS la 8828, cu textul “Mădălin Andrei” sau, pentru sume mai mari, se pot face donaţii în conturile Fundaţiei Ringier.

Cum poţi ajuta

Redirecţionează 2% din impozitul pe venit către Ringier Foundation, Cod de identificare fiscală 22962839

Donează 2 euro* la 8828

Donează în conturile Fundaţiei Ringier

RO29 RZBR 0000 0600 1552 6176- RON

RO02 RZBR 0000 0600 1552 6177- EURO, deschise la Raiffeisen Bank

*Suma alocată cauzei este de 2 euro. Nu se percepe TVA pentru donaţiile de pe abonament. În reţelele Digi Mobil, Orange şi Telekom Romania Mobile, pentru cartelele preplătite, TVA a fost reţinută la achiziţionarea creditului. Pentru donaţiile de pe cartele preplătite, în reţeaua Vodafone utilizatorii nu plătesc TVA.