La şase luni, David Cristian suferă de o maladie genetică gravă | Doar un transplant îi poate salva viaţa

Are doar şase luni şi suferă de o boală extrem de gravă. Singura şansă de supravieţuire a micuţului David Cristian Geageac constă într-un transplant de ficat la un spital din Italia, acolo unde medicii au reuşit să depisteze adevărata problemă de sănătate a copilului care, în România, primise un alt diagnostic.

David Cristian este din Călăraşi şi este al doilea copil al familiei Geageac. Pe când nu împlinise nici măcar trei luni, părinţii au aflat că mogâldeaţa lor suferă de atrezie de căi biliare intrahepatice, o boală gravă cu o singură cale de rezolvare: transplantul de ficat. Copilul s-a născut la termen, cântărind aproape 3 kilograme. În urma controalelor făcute imediat după naştere, David a fost declarat sănătos tun. Singura problemă existentă la vremea respectivă era un icter pe care îl fac, în general, mulţi bebeluşi. La doar patru zile de la naştere, puiul de om şi mămica sa, Alina, au fost lăsaţi să plece acasă, unde erau aşteptaţi de primul născut al familiei. Totul a decurs absolut normal până când băiatul a trecut de vârsta de două luni. Atunci, mămica şi mătuşa lui au sesizat că nu era în regulă ceva cu micuţul. Devenise foarte agitat, iar scaunele lui nu mai arătau deloc aşa cum ar fi trebuit. Alina s-a dus de îndată cu el la medicul pediatru, iar acesta i-a recomandat să meargă la spital, ca să-i facă un set de analize. Însă, din cauza faptului că cel mic a răcit între timp, mămica a hotărât să mai aştepte câteva zile, pentru a-l pune pe picioare. Doar că, într-o seară, problemele de sănătate s-au agravat, iar atunci părinţii n-au mai stat pe gânduri şi au fugit la spitalul din oraş. Nu au vrut să se interneze la unitatea din Călăraşi şi au decis să vină la Bucureşti. Au ajuns la Institutul pentru Ocrotirea Mamei şi Copilului “Prof. Dr. A. Rusescu” unde, după două săptămâni de spitalizare şi multiple investigaţii, nu au reuşit să afle un diagnostic precis. Li s-a recomandat să meargă la Spitalul “Marie Curie”, iar aici, după un alt set de analize, aveau să afle că puiul lor suferă de atrezie de căi biliare intrahepatice. Medicii le-au spus părinţilor că ar trebui făcută o operaţie prin care fierea să-i fie adusă la nivelul abdomenului pentru ca toxinele să nu mai ajungă la ficat. Fără a sta prea mult pe gânduri, Alina şi soţul ei şi-au dat acordul pentru intervenţia chirurgicală. Pe lângă schimbarea locului fierei, medicii au făcut şi o biopsie pentru a putea stabili diagnosticul exact. Mai mult decât atât, aceştia au decis să-i lase băiatului o găurică în abdomen prin care să se scurgă toată mizeria produsă de fiere.

A primit un diagnostic greşit

Şi de parcă toate acestea nu erau îndeajuns, după operaţie, părinţii au mai primit o lovitură: singura şansă de supravieţuire a băieţelului lor este transplantul de ficat. Cu inima în gât şi cu speranţa în suflet, aceştia au mers cu copilul la Institutul Fundeni să afle dacă transplantul poate fi făcut aici. Au primit un răspuns pozitiv şi s-au bucurat nespus la gândul că puiul lor are totuşi o şansă. Au plecat încrezători şi au aşteptat mai bine de două luni să fie contactaţi pentru stabilirea sau găsirea unui donator – ştiind deja că din familia lor doar tatăl ar putea fi un posibil donator, mama nefiind compatibilă cu fiul ei – dar şi pentru efectuarea investigaţiilor premergătoare transplantului. În toată această perioadă s-au descurcat destul de greu. Şi asta pentru că tratamentul lui David nu era deloc ieftin, iar singurul lapte pe care micuţul avea voie să-l bea – Heparon Junior- costă în jur de 200 de lei cutia, iar o cutie îi ajungea aproximativ trei zile.

După cele două luni în care au tot aşteptat un semn de la Institutul Fundeni, părinţii au decis săşi încer- c e norocul peste hotare, la o clinică din Italia. Au reuşit să strângă o sumă de bani care să acopere costurile de transport şi au zburat către locul care îi poate oferi o şansă la viaţă fiului lor. După trei zile de investigaţii au aflat că David nu suferă de atrezie de căi biliare intrahepatice, ci de o maladie genetică cunoscută sub denumirea de Sindrom Alagille. Potrivit specialiştilor, se pare că cele două boli sunt destul de asemănătoare, în ambele cazuri fiind nevoie de transplant de ficat. Cert este că David Cristian se poate face bine, iar părinţii pot spera că fiul lor va avea copilăria fericită pe care o merită. Până la suma de care va avea nevoie pentru transplant, mogâldeaţa din Călăraşi are nevoie de bani pentru medicamente, pentru laptele extrem de scump pe care este nevoit să-l consume, dar şi pentru drumurile pe care trebuie să le facă săptămânal la spital. Norocul părinţilor săi este că au câteva cunoştinţe în Italia, iar acestea s-au oferit să găzduiască întreaga familie Geageac. Îi putem întinde o mână de ajutor micuţului de 6 luni donând 2 euro prin SMS la numărul 8828 cu textul «David Cristian ». Pentru sume mai mari se pot face donaţii în conturile Fundaţiei Ringier.

Cum poţi ajuta

Redirecţionează 2% din impozitul pe venit către Ringier Foundation, Cod de identificare fiscală 22962839

Donează 2 euro* la 8828 Donează în conturile Fundaţiei Ringier

RO29 RZBR 0000 0600 1552 6176- RON

RO02 RZBR 0000 0600 1552 6177- EURO, deschise la Raiffeisen Bank

*Suma alocată cauzei este de 2 euro. Nu se percepe TVA pentru donaţiile de pe abonament. În reţelele Digi Mobil, Orange şi Telekom Romania Mobile, pentru cartelele preplătite, TVA a fost reţinută la achiziţionarea creditului. Pentru donaţiile de pe cartele preplătite, în reţeaua Vodafone utilizatorii nu plătesc TVA.