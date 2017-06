Luca Urduban are nevoie de ajutor pentru a învinge cancerul renal | Operația salvatoare poate fi făcută doar în afară ţării

Luca Urduban, un pui de om cu ochii ca marea, este nevoit să treacă, la nici trei anişori, peste cel mai greu hop al vieţii sale. Diagnosticat cu cancer renal bilateral, micuţul va fi nevoit să îndure o operaţie extrem de grea, care însă îi va putea reda dreptul la o copilărie fericită şi lipsită de griji. Aşa cum merită oricare copil!

Este foarte greu, aproape imposibil, să-l întâlneşti pe stradă şi să nu întorci capul după el. Ochişorii lui albaştri şi senini te hipnotizează pe loc. Iar zâmbetul cald este tot ce-ţi trebuie pentru ca ziua să fie mai frumoasă. El este Luca, un băieţel din Bucureşti, care peste o săptămână va împlini 3 anişori. Este singurul copil al familiei Urduban şi a venit pe lume ca să le facă viaţa mai frumosă părinţilor săi. Încă din primele zile de viaţă, micuţul a reuşit să-i cucerească pe toţi. Cadrele medicale de la maternitatea în care s-a născut, rudele şi prietenii părinţilor au fost fascinaţi de puiul de om cu ochii albaştri. Aproape trei ani din ziua în care s-a născut, viaţa familiei Urduban a fost perfectă. Luca le umplea sufletele de bucurie părinţilor zi de zi. În urmă cu o lună, mama a zărit pe hăinuţele fiului ei o urmă de sânge. Realizând că nu este un semn prea bun, femeia şi-a luat copilul şi l-a dus la Spitalul Grigore Alexandrescu. În urma unei ecografii, părinţii aveau să afle că băieţelul lor are o tumoră destul de mare pe rinichiul stâng. Pentru că era final de săptămână, au fost lăsaţi să plece acasă şi sfătuiţi să se întoarcă luni, pentru ca micuţul să fie supus unei tomografii computerizate.

Zis şi făcut! Luni, la prima oră, Luca şi părinţii săi se aflau pe holurile spitalului, în speranţa că vor afla cu ce problemă de sănătate se confruntă copilul. Şocul a fost unul extrem de puternic la aflarea diagnosticului. Pe rinichiul stâng exista o tumoră de 8 centimetri, iar pe cel drept erau mai multe tumori mici.

Tumorile nu pot fi distruse în întregime de chimioterapie

“Ca oricare alt părinte m-am întrebat de ce el? De ce băiatul nostru? De ce i s-a întâmplat asta singurului nostru copil? Eram şocaţi şi nu ştiam încotro să o apucăm. Sufeream în tăcere, ca să nu-i arătăm nici lui, dar nici nouă, unul altuia, cât de înspăimântaţi suntem. A fost o luptă cu noi înşine până la un moment dat, când am realizat, de fapt, că trebuie să ne unim forţele în încercarea de a face ce e mai bine pentru fiul nostru. Şi am început bătălia cu această boală nemiloasă, care se numeşte cancer!”, spune Aurel Urduban, tatăl micuţului Luca.

Au ajuns pe Secţia de Oncologie Pediatrică de la IOB şi au început tratamentul cu citostatice. Miercuri, Luca va face a şasea şedinţă de chimioterapie. El nu ştie că o maladie cumplită a pus stăpânire pe corpul lui firav, ştie doar că trebuie să primească apă pe fluturaşul ce i-a fost pus la mânuţă. Iar pentru acest lucru, în fiecare zi de miercuri, merge cu mămica sa la spital. Este cuminte şi ascultător şi, chiar dacă în urma tratamentului agresiv pe care îl primeşte nu se simte foarte bine, nu se plânge niciodată de nimic.

Vestea bună este că tumorile au început să se micşoreze în urma chimioterapiei, însă chiar şi aşa, băieţelul are nevoie de o operaţie care l-ar putea salva. Şi asta pentru că tratamentul nu poate dizolva tumorile în întregime. Totodată, din cauza faptului că tumora de pe rinichiul s t â n g este lipită de abdom e n , medicii spun că în ţară nu există aparatura necesară pentru intervenţia chirurgicală de care are nevoie Luca. De aceea, părinţii au început să caute clinici în afară ţării şi au aflat de Institutul Gustave Roussy din Paris, cel mai mare centru de excelenţă în tratarea cancerului din Europa. Însă pentru a ajunge acolo, micuţul are nevoie de ajutorul nostru. La fel ca toţi copiii, Luca are dreptul la o copilărie fericită, lipsită de griji şi de tratamente medicale chinuitoare.

Cine doreşte să contribuie la însănătoşirea băieţelului cu ochi albaştri o poate face donând 2 euro printr-un SMS la numărul 8828. Pentru sume mai mari se pot face donaţii în conturile Fundaţiei Ringier.