Lupta lui Dragoș, aproape de un final fericit. Are cineva un scaun cu rotile pentru micuțul un băiat de 8 ani?

Cu medici buni şi cu un dram de minune de la Dumnezeu, micuţul un băiat de 8 ani? Dragoş Sorin Condescu a scăpat de tumora craniană care l-a chinut de la vârsta de 4 ani. Mama lui n-ar fi reuşit să umble prin toate spitalele de care avea nevoie copilul ei, să-l ducă la orele de recuperare şi să-i cumpere medicamente dacă nu eraţi dumneavoastră, cititori cu suflet mare ai Libertăţii, care i-aţi donat sume mai mici sau mai mari de bani. Micuţul e în campania “Ajută copiii!” de 3 ani şi nu putem să-l lăsăm la greu, după atâta luptă.

Pe 1 septembrie, Aniana Condescu, mama lui Dragoş Sorin, a primit vestea cea mare de la medicul care i-a făcut copilului un RMN la cap: “Este ultimul examen pe care-l mai facem. Ne vedem la anul”. Medicul curant i-a spus că tumora, operată în urmă cu 4 ani, nu a recidivat şi că de acum înainte nu vor mai fi internări periodice, ci doar un control anual.

“Moştenirea” tumorei a lăsat, însă, urme suficient de adânci în capacitatea de mişcare, de vorbire, de exprimare a copilului încât să fie nevoie de cure de recuperare în diferite instituţii medicale. Diagnosticul de pe fişa medicală nu a fost niciodată optimist: meduloblastom de fosă craniană posterioară, hidrocefalie meduloblastom şi tetrapareză spastică.

Mama nu a dat însă niciodată înapoi, în ciuda tuturor greutăţilor, şi şi-a dus copilul în toate centrele de recuperare indicate de medicul de la IOB Fundeni, acolo unde micuţul a făcut 23 de cure de citostatice după operaţia de extragere a tumorii. A ajuns cu băieţelul chiar şi la o clinică din Ungaria, unde a făcut 30 de şedinţe de raze şi, periodic, la Centrul Naţional Medical de Recuperare Neuropsihomotorie “Nicolae Robănescu” din Capitală. Aniana, o femeie simplă de la ţară, mamă a şase copii, cu multe-multe greutăţi, nu şi-a abandonat fiul nici un moment şi a reuşit să-i îmbunătăţească starea de sănătate an de an.

Trimite ACUM un SMS la 8828 cu textul SORIN și donează 2 EURO

Banii se rețin o singură dată

Ceilalţi copii s-au crescut unul pe altul, dar n-au ieşit din cuvântul mamei şi au înţeles că şi fratele lor trebuie să ajungă să se descurce singur în viaţă. “Le-am spus mereu că şi el va creşte şi nu voi mai putea să-l car în braţe şi că va trebui să facă ei asta, dacă nu-l facem bine ca să se descurce singurel”, mi-a spus mama. A u r m a t “dispariţia” tumorii, dar şi o ameliorare uşoară a tetraparezei. Mai e încă mult de muncă pe partea de kinetoterapie.

Are nevoie de hrană şi de hăinuţe

Acum, Dragoş Sorin merge la şcoală. “Învaţă bine, îşi dă toată silinţa şi este susţinut de doamna învăţătoare Mihaela Pleşanu, care îl îndrăgeşte şi ne oferă toată răbdarea dânsei”. Puştiul e în al doilea an şi îi place foarte mult la şcoală. Îl duce fie mama, fie o soră mai mare, într- un căruţ prăpădit, care în curând va ceda de tot. De aceea, mama micuţului speră, la fel ca şi în alte situaţii ce păreau fără soluţie în clipa respectivă, că va găsi un sprijin material pe undeva, că va exista cineva care are un scaun cu rotile pe care nu-l mai foloseşte şi-l poate dărui fiului ei. Dacă vom primi donaţii prin SMS la numărul 8828, cu textul “Sorin”, îi vom cumpăra noi unul; dacă vom primi aparatul, banii strânşi din mesajele trimise vor fi folosiţi pentru următoarele internări ale copilului în centre de recuperare, unde pentru trei săptămâni de proceduri trebuie să plătească 400 de lei. De asemenea, cei care vor să ajute această familie numeroasă cu haine şi mâncare pot lua legătura cu noi, cei de la Fundaţia Ringier, şi noi vom trimite bunurile Anianei Condescu, în comuna doljeană Secu. Din acel colţ de lume, Dragoş Sorin Condescu vă va trimite un gând cald, de mulţumire.