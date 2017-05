Micuţa Andreea îşi poate reveni doar cu ajutorul nostru! Zi de zi, părinţii se roagă pentru copila lor de un an şi două luni

Povestea lor a început pe 28 martie, ziua în care Alexandra a adus pe lume o fetiţă minunată. Era copilul lor perfect, aşa cum îi place mămicii să spună. Primele 6 luni au fost exact cum trebuie să fie într-o familie fericită. S-au bucurat de fiecare clipă împreună, de zâmbetul şi gângurelile ei, de statul în funduleţ sau de prima masă de mâncare solidă. Îşi făceau o mulţime de planuri în care era inclus şi un frăţior sau o surioară pentru micuţa lor. Asta până într- o zi când totul s-a schimbat brusc.

Imediat ce Andreea a împlinit 6 luni, a început coşmarul. Necazul a debutat cu două zile de febră şi încercarea de a o ţine sub control, sub îndrumarea medicului pediatru. A urmat prima convulsie care i-a speriat destul de tare. “Când am văzut-o că-şi dă ochişorii peste cap, mi-am amintit că citisem că este posibil să se întâmple asta din cauza temperaturii mari. Şi cu toate că ştiam acest lucru, tot mi s-a tăiat respiraţia. Am chemat salvarea şi, în mai puţin de 30 de minute, eram la camera de gardă a Spitalului Marie Curie”, povesteşte Alexandra, mămica Andreei.

A fost internată la Secţia de Pediatrie, pentru a sta sub supraveghere, dar starea fetiţei s-a agravat, iar convulsiile au devenit din ce în ce mai frecvente şi mai dure. Au urmat tot felul de investigaţii medicale şi primul diagnostic: meningoencefalită virală. După ce le-au spus că nu există prea multe speranţe pentru fetiţa lor, medicii au început tratamentul adecvat pentru boala de care credeau că suferă copila. Cu toate acestea, pe măsură ce orele treceau, starea micuţei se degrada tot mai tare.

A doua zi, Andreea a intrat în insuficienţă respiratorie şi a fost transferată la Secţia de Terapie Intensivă. Aici a fost sedată şi s-au început tratamentele intensive. Însă la scurt timp, puiul de om, în vârstă de doar 6 luni, a intrat în comă. Disperaţi că ar putea să o piardă, aşa cum le spuseseră şi medicii, cei doi părinţi au început să pună tot felul de întrebări, în speranţa că cineva le va da o veste bună. Însă nu au primit-o.

Diagnostic crunt: moarte cerebrală

Într-un final, după o săptămână, copila s-a trezit din comă, însă nu mai mişca deloc, nu mai respira singură, nu mai făcea absolut nimic din ce făcea înainte. Părinţii au fost înştiinţaţi că meningoencefalita i-a afectat foarte rău creierul, iar după zile întregi în care nu se vedea nici o îmbunătăţire, au primit un diagnostic crunt: moarte cerebrală.

“În acea zi, am crezut că se prăbuşeşte cerul pe mine. Speram să fie un vis urât din care să ne trezim cumva. Ne doream să se întâmple o minune şi Dumnezeu a făcut-o. Copila mea a început să deschidă uşor, uşor un ochişor. Au urmat zile grele în care neam rugat lângă patul ei să deschidă şi celălalt ochişor. Şi s-a întâmplat şi acest lucru. Apoi a mişcat guriţa, iar noi nu puteam decât să sperăm la mai mult”, adaugă mama Andreei. Şi când se gândeau că totul o ia pe un făgaş normal, au început perioade de hipertensiune, momente în care copilei i-a fost pusă viaţa în pericol, din nou. În toată această perioadă, medicii le spuneau părinţilor să se aştepte la ce e mai rău. Conştienţi fiind de problemele grave de sănătate ale fetiţei lor, timp de mai bine de o săptămână, părinţii au dormit în maşină, pe rând, ca să poată fi cât mai aproape de puiul lor.

După o serie de investigaţii EEG, CT, radiografii, nu a venit nici un rezultat îmbucurător, însă diagnosticul s-a schimbat. După spusele cadrelor medicale, se pare că Andreea are Sindrom Guillan Barre (o boală neurologică rară, ce se caracterizează prin afectarea autoimună a sistemului nervos periferic. Boala este, de fapt, o polineuropatie inflamatorie acută). Au trecut de atunci aproape 8 luni, toate petrecute în Secţia de Terapie Intensivă de la “Marie Curie”. În prezent, Andreea respiră cu ajutorul ventilatorului şi este hrănită printr-un tubuleţ pe care îl are în burtică. Este conştientă, îşi poate urmări părinţii cu privirea, zâmbeşte şi plânge.

Dar nu prea se poate mişca. Abia reuşeşte să mişte, un pic, picioruşul drept. În ciuda faptului că medicii de la “Marie Curie” nu le dau prea multe speranţe, neurologul spune că micuţa şi-ar putea reveni, dar nu în proporţie de 100 la 100. Acesta le-a recomandat părinţilor să meargă cu Andreea la o clinică din Belgia, unde i se poate face o serie de investigaţii care în România nu sunt posibile. Mai mult decât atât, părinţii ar dori să-şi ducă fetiţa acasă, însă pentru ca acest lucru să fie posibil familia are nevoie de bani pentru a-i cumpăra micuţei un ventilator mobil, care să o ajute să respire, un pat special, un monitor de tensiune, dar şi pentru şedinţe de kinetoterapie. Cine doreşte să o ajute pe fetiţa de un anişor şi două luni poate dona 2 euro printr-un SMS la numărul 8828 cu textul “Andreea” sau, pentru sume mai mari, se pot face depuneri în conturile Fundaţiei Ringier.