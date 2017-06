Pentru a învinge cancerul, Giulia mai are nevoie de 20.000 de euro | Micuţa a primit diagnosticul cu doar câteva zile înainte de a împlini doi ani

La începutul acestui an, în ziua în care a împlinit doi ani, Giulia Ana-Maria Badea a început lupta cu boala gravă care pusese stăpânire pe corpul ei firav. Cu doar câteva săptămâni înainte, micuţa fusese diagnosticată cu leucemie acută limfoblastică, iar complicaţiile apărute după o scurtă perioadă petrecută într- un spital din Capitală i-au determinat pe părinţi să o ducă la o unitate medicală din Istanbul. Acum, pentru a-şi putea termina tratamentul, copila mai are nevoie de 20.000 de euro.

Vestea bolii Giuliei a căzut că o bombă peste familia Badea. În prima fază, părinţii au refuzat să creadă că mezina familiei ar putea suferi de o boală atât de gravă. Mai ales că, până la vârsta de un an şi 11 luni, micuţa nu a avut absolut nici o problemă de sănătate. La fel ca şi surioara ei în vârstă de opt ani, pe care o iubeşte nespus, Giulia este un copil vesel, vioi şi cu mare chef de joacă. Aproape fiecare sfârşit de săptămână îl petrece la ţară, la bunicii materni. Ultima oară a fost acolo la începutul anului, însă când s-a întors, mămica ei a observat că fata are pe picioruşe câteva puncte roşii, care semănau mai mult cu o iritaţie. Nu s-a îngrijorat, dar a decis să ducă copilul la medicul pediatru, să se asigure că nu este vorba despre vreo boală a copilăriei. Nemulţumit de ceea ce a văzut pe pielea Giuliei, medicul i-a sfătuit pe părinţi să meargă la spital, să facă un set de analize. Şi exact asta au făcut. După ce i-au recoltat analizele, medicii au trimis- o acasă, urmând să se întoarcă a doua zi pentru rezultate. La scurt timp însă, tatăl copilei a primit un telefon prin care era informat că trebuie să o ducă de urgenţă pe micuţă la un spital din Bucureşti, din cauza faptului că hemoglobina îi ieşise foarte scăzută. Nu au stat prea mult pe gânduri şi au venit la “Marie Curie”. Giulia era vioaie ca de obicei, lucru care le dădea mari speranţe părinţilor. Odată ajunşi în Capitală, starea copilei a început să se degradeze într-un ritm ameţitor. Dacă de dimineaţă la 7.00, când făcuse primul set de analize la unitatea din Brăila, avea leucocitele 5, seara la 19.00, acestea scăzuseră la 2. “Peste noapte, pielea i s-a îngălbenit, de parcă ar fi avut hepatită, unghiuţele i s-au înnegrit, iar starea generală era din ce în ce mai proastă. Era moale, moale, nu mai avea nimic în comun cu fetiţa voioasă şi plină de viaţă pe care o ştiam. Atunci am realizat că nu e bine deloc. Aveam o bănuială pentru că, înainte de a pleca spre Bucureşti, medicii din Brăila ne-au spus că ar putea fi vorba despre leucemie”, povesteşte tatăl Giuliei. După un prim diagnostic au fost transferaţi la Institutul Fundeni, pe secţia de Oncologie. Şi după fix o săptămână, medicii le-au confirmat că este vorba despre leucemie limfoblastică acută şi că mai bine ar fi că micuţa să înceapă tratamentul cu citostatice. Tatăl copilei însă îşi dorea o părere şi de la medicii de peste hotare. Tocmai din acest motiv au trimis analizele la o clinică din Austria, apoi la alta din Turcia.

A contractat un virus care-i putea fi fatal

“Când am aflat că ne primesc turcii, ne-am bucurat enorm. Îmi doream tot ce e mai bun pentru copilul meu, fără să mă mai gândesc la costuri. Însă pe 2 februarie, până a avea toate actele în regulă pentru plecare, Giulia a început chimioterapia… se întâmpla chiar în ziua în care împlinea doi anişori. Pe zi ce trecea, copila devenea tot mai tristă, pentru că nu se simţea bine deloc. Puncţiile în coloană erau o adevărată corvoadă pentru ea”, adaugă bărbatul. Ajunşi, într-un final, la unitatea medicală American Hospital din Istanbul, medicii i-au informat că, pe lângă leucemie, Giulia are şi virusul RSV în plămâni. Acesta este virusul care provoacă pneumonie, iar la copii poate fi fatal. Tocmai din acest motiv, medicii au sistat imediat chimioterapia pentru a începe tratamentul pentru pneumonia care le-a dat bătăi de cap. În prima fază i-au administrat copilei două antibiotice care nu au avut nici un efect. Abia când i-au introdus un alt tip de antibiotic, extrem de puternic, starea de sănătate a Giuliei a început să se îmbunătăţească. Iar când virusul a fost distrus definitiv, micuţa a reînceput tratamentul cu citostatice. Şi astfel au trecut aproape cinci luni de când fetiţa de 2 anişori şi mămica ei se află internate la spitalul din Turcia. Până în prezent au cheltuit peste 100.000 de euro pentru spitalizare şi tratament, bani strânşi din bunăvoinţa oamenilor din Brăila, dar şi a celor din alte oraşe care şi-au dorit să facă un gest umanitar pentru un pui de om nevinovat. Însă pentru a-şi putea termina tratamentul şi pentru a se întoarce la surioara ei de care întreabă zilnic, copila mai are nevoie de 20.000 de euro. Cine doreşte să o ajute pe Giulia să-şi termine tratamentul şi să se întoarcă acasă în sânul familiei sale poate dona 2 euro printr-un SMS la numărul 8828 cu textul “Giulia”. Pentru sume mai mari se pot face donaţii în conturile Fundaţiei Ringier.