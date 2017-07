Talida poate învinge cancerul care îi macină obrazul | Operaţia de care are nevoie copila de nouă ani costă 20.000 de euro şi poate fi făcută în ţara noastră

Cele doar câteva luni de trăit pe care i le-au mai dat Talidei medicii, o puştoaică din Drobeta-Turnu Severin, s-ar putea transforma, totuşi, într-o viaţă lungă şi frumoasă. Şansa copilei constă într- o intervenţie chirurgicală complicată, ce necesită o aparatură performantă, pe care o deţine un singur spital privat din ţara noastră. Costurile intervenţiei se ridică însă la aproximativ 20.000 de euro, bani pe care familia copilei nu-i deţine.

La cei nouă anişori abia împliniţi, Talida Virgină Găman a fost nevoită să treacă prin două operaţii extrem de dificile, fără a avea însă un diagnostic clar. Abia după cea de-a doua intervenţie s-a descoperit că puştoaica suferă de o formă agresivă de cancer, iar părinţii au fost informaţi că şansele de supravieţuire ale fiicei lor sunt de doar 2%. Îngenuncheaţi de durere, aceştia au refuzat să se dea bătuţi şi au început să caute «leacul» pentru micuţa lor. După îndelungi căutări, au aflat că există o şansă.

A fost operată de două ori până acum

Pentru micuţa Talida, lupta a început încă din iarna lui 2015, cu mult înainte să afle că are cancer. După un episod îndelungat, în care a prezentat simptomele unei răceli, părinţii au hotărât să o ducă la doctor. “Medicul ne-a spus că are polipoza nazală – obstrucţie nazală însoţită de secreţie nazală constantă – şi că trebuie operată, dar când va fi ceva mai cald afară. A rămas să ne întoarcem în martie, însă pe la începutul lunii februarie am sesizat că fetei îi iese ceva din nara stângă, ceva solid ca o bucată de carne. Pe lângă asta, începuse să-i curgă şi puroi din năsuc. Ne-am întors la medicul care o văzuse în decembrie, dar acesta, depăşit un pic de situaţie, ne-a recomandat să mergem la un spital din Timişoara sau din Bucureşti”, povesteşte tatăl copilei. Au pornit către Timişoara, însă nici aici nu au reuşit să afle cu ce problemă de sănătate se confruntă fiica lor. După mai multe drumuri făcute între Drobeta şi Timişoara, pe la diferiţi medici, părinţii au hotărât să o ducă pe Talida în Bucureşti. Chiar în ziua în care a ajuns la Spitalul Grigore Alexandrescu, copila a fost operată de urgenţă de polipoza nazală. Bucăţica de carne care îi ieşea din năsuc era, de fapt, o tumoare pe care medicii au trimis- o la biopsie. “Trei zile am stat internaţi, iar după ce a venit rezultatul biopsiei – care ieşise bine – am plecat acasă. După o lună, tumoarea a reapărut, dar de această dată la nara dreaptă. Ne-am întors în Capitală şi a urmat, aşa cum ne aşteptam, încă o intervenţie chirurgicală. Din nefericire, de această dată, biopsia a ieşit cu semnul întrebării… copilul meu era suspect de cancer. Pentru a afla dacă este aşa sau nu, medicii de la «Grigore» ne-au trimis la Spitalul Monza cu tot cu tumoare. Şi cam atunci a început chinul cel mare”, îşi aminteşte părintele micuţei.

Medicii i-au dat 2% şanse de supravieţuire

Pentru că medicii de aici i-au amânat o perioadă scurtă de timp, cei doi părinţi au hotărât să rămână în Bucureşti, mai ales că puteau sta la naşii lor. În doar 14 zile de la cea de-a doua operaţie, tumoarea a recidivat. De data aceasta, nu numai la nas, ci şi la gât, unde micuţei îi apăruse o gâlmă cât un ou de gâscă. Speriaţi, părinţii au mers la medicul care le operase copila de două ori, însă acesta, bănuind despre ce este vorba, i-a trimis la Institutul Fundeni. “Aici am aflat exact ce nu doream să aflăm. Era vorba de cancer, o formă agresivă şi galopantă. În primă fază, medicii ne-au spus că şansele de supravieţuire ale fetei sunt de doar 2 %. Am crezut că îmi fuge pământul de sub picioare… vorbeau despre fetiţa mea, îmi spunea că poate muri în orice moment. Dar bunul Dumnezeu nu a vrut să fie aşa şi după 12 cure de chimioterapie şi alte 42 de radioterapie, am aflat că tumorile au scăzut mult. Problema cea mare o reprezintă o tumoare situată în zona sinusurilor, care nici nu s-a retras, nici nu poate fi operată oriunde. Este nevoie de o aparatură performantă pentru a se putea umbla în acea zonă extrem de delicată”, adaugă tatăl.

Dacă în primă fază li s-a spus că nu îşi pot opera fiica în ţară, de curând au aflat că Spitalul Monza deţine aparatură necesară intervenţiei de care are nevoie puştoaica de 9 ani. Însă costurile operaţiei şi tratamentele necesare se ridică la aproximativ 20.000 de euro. Putem fi alături de copila greu încercată donând 2 euro printr-un SMS la numărul 8828 cu textul «Talida» , iar pentru sume mai mari se pot face depuneri în conturile Fundaţiei Ringier.