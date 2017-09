«Tati, oare am să scap vreodată de toate aparatele astea?» Boala lui Marinuş, băieţelul aflat de un an şi jumătate la Clinica AKH din Viena, a recidivat

Vi-l mai amintiţi pe Marinuş, zis “Gălbenuş”, băieţelul din Borzeşti, Brăila, care la vârsta de 7 ani a aflat că în căpşorul lui a crescut o tumoare canceroasă? Probabil că nici voi nu l-aţi uitat, aşa cum nici noi nu am făcut-o. De mai bine de un an şi jumătate, copilul se află la Viena şi luptă pentru viaţa lui împreună cu o armată de doctori. Însă cum nimic nu ţine doar de puterea medicilor, în primăvara acestui an, băiatul a aflat că boala lui a recidivat într-o formă extrem de agresivă.

Patru ani au trecut din ziua în care Marinuş a fost diagnosticat cu tumoare de fosă craniană. Patru ani de lupte şi chinuri petrecuţi mai mult prin spitale. În tot acest timp, puştiul cu ochii mari şi negri l-a avut alături pe tăticul lui, care spune că şi-ar da oricând viaţa pentru a-l vedea sănătos pe unicul său fiu. Povestea lui “Gălbenuş”, aşa cum îl alintă părintele său, este una destul de tristă.

La 7 ani, copilul a fost adus de urgenţă la Spitalul Bagdazar Arseni, unde, în urma unei intervenţii chirurgicale, i-a fost montat un şunt în căpşor pentru a-i drena lichidul din creier. Cu doar o zi înainte, tatăl aflase că fiul său are o tumoră craniană şi că trebuie operat de urgenţă. Prioritară a fost însă operaţia de montare a şuntului. “I-au montat un şunt şi, după doar câteva ore, a urmat intervenţia pentru extirparea tumorii. Mai bine de un an după aceasta, băiatul a trebuit practic să înveţe să meargă din nou, să vorbească, să-şi folosească mâinile… în urma operaţiei rămăsese paralizat pe toată partea stângă.

A urmat, bineînţeles, o perioadă îndelungată de şedinţe de chimioterapie şi radioterapie”, povesteşte Mirel Dolofan, tatăl micuţului. În aprilie 2015, după ce s-a pus pe picioare încercând să uite acel episod greu din viaţa sa, medicii i-au dat o veste îngrozitoare. Boala recidivase, iar căpşorul lui Marinuş era plin de metastaze.

Mai grav era că, în ţară, nici un specialist nu mai voia să-l opereze pe băiat din cauza lipsei aparaturii performante. Aşa se face că, după îndelungi căutări, băiatul, însoţit de tăticul său, care i-a fost alături în fiecare secundă, a plecat la Clinica AKH din Viena. Toate acestea au fost posibile cu ajutorul formularului E112. În scurt timp, puiul de om a intrat din nou în sala de operaţii unde, timp de mai bine de 7 ore, a suportat mai multe intervenţii simultan.

Are aparatură medicală în tot corpul

“A fost o operaţie dificilă, în care i-au fost montate tot felul de aparate prin care să i se poată administra tratamentul. “Gălbenuş” are acum o cameră la inimioară, un rezervor Omaya în căpşor, şuntul de drenare, dar şi un aparat montat între rezervorul Omaya şi şunt, care trebuie oprit de fiecare dată când i se administrează tratamentul. Practic, acesta închide şuntul care drenează lichidul din cap pentru a nu elimina tratamentul ce i se administrează prin rezervorul din căpşor. Cu ajutorul acestora, copilul s-a vindecat după un an şi ceva de tratament”, adaugă bărbatul.

În toată această perioadă, cei doi au stat la Viena. O lungă perioadă de timp au petrecut-o în spital, iar apoi au fost externaţi urmând să meargă săptămânal la spital pentru administrarea tratamentului. Au întâlnit un român cu suflet bun care le-a pus la dispoziţie casa lui, fără să le ceară chirie. Şi, când toate păreau că merg excelent, iar tratamentul urma să se termine la finalul acestui an, medicii au descoperit că boala a atacat din nou, extrem de agresiv, căpşorul băiatului care are acum 11 ani şi jumătate.

“Nu am obosit şi nici n-am s-o fac. «Gălbenuş» mă are doar pe mine, eu fiind divorţat de mama lui, pe care nu a interesat- o soarta copilului. I-am promis că o să-l salvez şi tare aş vrea să mă ţin de cuvânt. Iar el, mititelul, nu a obosit şi luptă în continuare. M-a întrebat la un moment dat: «Tati, oare am să scap vreodată de toate aparatele care mă ajută să trăiesc?». Şi i-am spus că trebuie să avem încredere, pentru că nu avem alte variante”, spune tatăl lui Marinuş.

Îl puteam ajuta pe acest băieţel să lupte în continuare pentru viaţa lui. Are nevoie de noi pentru a putea supravieţui. Cei care doresc să-l ajute pot dona 2 euro prin SMS la numărul 8828 cu textul «Marinuş », iar pentru sume mai mari se pot face donaţii în conturile Fundaţiei Ringier.