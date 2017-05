Descopera noul Honda Civic, a zecea generatie Civic

Honda Trading lansează în România cea de-a zece generaţie Honda Civic. Redesenat complet şi reproiectat, noul Honda Civic este simbolul spiritului inovativ şi al cercetărilor pentru excelenţă tehnică. Rezultatul este un vehicul cu personalitate unică şi spirit sportiv, un vehicul captivant, rafinat, confortabil şi sofisticat.

Disponibil în două tipuri de caroserii (hatchback şi sedan), incontestabil distinctiv, inconfundabil elegant şi sportiv, designul contemporan al noului Civic este o combinaţie unică de linii dramatice, sculpturale şi curbe line, atletice. Un vehicul proiectat să atragă atenţia şi, esenţial, un vehicul proiectat pentru dinamică şi pasiune.

Noul Civic devine reperul în materie de lungime totală în segmentul C Hatchback, astfel faţă de de generaţia precedentă noul Civic este cu 136 mm mai lung, 30 mm mai lat şi 20 mm mai jos. Varianta Sedan este cu 130 mm mai lungă şi 18 mm mai joasă decât varianta hatchback. De remarcat că varianta Sedan are un ampatament comparabil cu a precedentei generaţii Accord (2700 mm vs 2705 mm).

Cel mai mare portbagaj din clasa să este prezent pe noul Civic, varianta hatchback, cu o capacitate de până 478l, în timp ce pe varianta sedan capacitatea este de 519l.

Noul Honda Civic prezintă două motoare noi supraalimentate pe benzină pentru a oferi putere şi economie de combustibil. Rafinatul şi puternicul 1.5 VTEC TURBO de 182 CP disponibil pe ambele caroserii sau eficientul motor 1.0 VTEC TURBO de 129 CP, disponibil pe varianta hatchback sunt echipate cu tehnologia Earth Dreams care oferă echilibrul perfect între performanţă şi eficientă. Noile motorizări pot fi combinate cu transmisie manuală cu 6 trepte sau cu nouă şi performanţă transmisie automată CVT.

În materie de siguranţă, Noul Civic stabileşte noi standarde prin prezenţa unei suite de tehnologii înglobate în sistemul Honda Sensing. Astfel, sistemul automat de frânare cu funcţie de detectare pentru pietoni, sistemul de avertizare a coliziunilor frontale, sistemul de menţinere a benzii de circulaţie, sistemul de asistare a menţinerii benzii de circulaţie cu intervenţie activă, Cruise Control Adaptiv Inteligent, Limitator de viteză inteligent, sistemul de recunoaştere a semnelor de circulaţie sunt oferite încă de la primul nivel de echipare.

Noul Civic este singurul model compact, inclusiv din segmentul premium care oferă în definiţie standard, de la primul nivel de echipare aceste tehnologii de siguranţă.

Cu poziţia ergonomică de conducere şi noul sistem de direcţie cu pinion dublu, Civic oferă un control excelent, pentru o experienţă de conducere captivantă. Suspensia a fost reconfigurată pentru manevrabilitate dinamică şi dispune de un sistem independent Mulţi-Link pe spate şi suspensie MacPherson pe faţă. Fiecare detaliu al vehiculului a fost examinat şi regândit, proiectând un cadru nou mai uşor, din materiale rezistente la torsiune, pentru scăderea greutăţii, rigidizând mai mult caroseria şi sporind dinamică noului Civic.

Honda Civic beneficiază de o gama vastă de tehnologii utile, că noul şi inteligentul sistem multimedia Honda CONNECT cu ecran touchscreen de 7″ şi navigaţie integrată, bancheta încălzită, trapă panoramică, amortizoarele controlate electronic şi nouă frână electronică de parcare, pentru a face fiecare călătorie mai plăcută.