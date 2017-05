Obiective turistice în orașul Ohrid

Orașul Ohrid este denumit Ierusalimul balcanic, acesta avand un numar de 360 de biserici. Ohrid oferă tot ce iti poti imagina, odihnă, relaxare, divertisment, cultură, istorie, arheologie, aventură. Puteti fi martori ai unei experiențe de neuitat prin scufundări în situri arheologice subacvatice unice în Balcani.

Lacul Ohrid este de origine tectonică și este unul dintre cele mai mari rezervoare de apă potabilă din Europa. Are o vechime de 4 milioane de ani și se află sub protecția UNESCO ca situri naturale ale patrimoniului mondial. Lacul găzduiește peste 200 de specii endemice de neprețuit pentru știința lumii, printre care păstrăvul Ohrid (Salmo Leetnica). In Ohrid poti gasi bijuterii de mână și filigran de argint, cele mai atractive fiind perlele Ohrid, despre care se spune că au o strălucire veșnică. „Perlele perfecte”, vor fi întotdeauna cu tine pentru a-ti reaminti de sejurul de neuitat în Macedonia.

În 855 d.Hr., învățătorii macedoneni Chiril și Metodiu au creat primul alfabet-glogolitic slav. Mai târziu, glagolitul a dat naștere chirilicului, astăzi unul dintre cele mai utilizate alfabete din lume. Macedonia este o țară în care culturile se amestecă și se unesc, făcând facand din aceasta un leagăn al culturii.

MANASTIREA ST. JOVAN BOGOSLOV KANEO – OHRID

Manastirea a fost construita la sfarsitul secolului al XIII-lea. Este amplasat într-una din cele mai frumoase locații de pe Lacul Ohrid, pe o stâncă înaltă, deasupra localității pescarilor din Kaneo. Biserica de piatră ornamentala din calc-sinter și cărămidă are baza dreptunghiulară. În perioada din secolele XVII-XIX mănăstirea a fost pustie, o parte a frescelor fiind parțial ruinate. La sfârșitul secolului al XIX-lea au fost realizate multe reconstrucții ale structurii și ale frescelor. Un nou iconostas din lemn a fost construit și au fost repictate parti din frescele vechi.

MANASTIREA ST.PANTELEJMON LA PLAOSHNIK – OHRID

Sfântul Clement este cel mai talentat învățat al Sfintilor Frati Chiril și Metodie, apostolii ai Mănăstirii Sf. Clement „Sf. Plaoshnik ” situata la Plaoshink. Această mănăstire este cel mai vechi monument al culturii slavice. A fost centrul culturii slavone și este locul în care se află prima universitate slavonă. În secolul al XV-lea, turcii au transformat biserica Sf. Panteleimon în moschee. În anul 2000, noile săpături arheologice au scos la iveală morminte ale călugărilor și multe alte descoperiri: veșminte aurii, cruci, icoane, relicve ale mănăstirii Sf. Clements și monede romane. La 8 decembrie 2000 (ziua Sf. Clement) a fost pusa piatra de colț a noii mănăstiri Sf. Clement, iar la 11 august 2002, mănăstirea a fost sfințită.

BISERICA ST SOFIA – OHRID

Biserica Sf. Sofia este catedrala arhiepiscopilor din Ohrid. Interiorul bisericii a fost păstrat cu fresce din secolele al XII-lea și al XIII-lea, care reprezintă unele dintre cele mai importante realizări ale picturii bizantine de atunci. Biserica este dedicată Sf. Sofia (înțelepciunea lui Dumnezeu); construita în secolul al XI-lea pe fundația unei bazilici timpurii. Biserica a fost probabil folosită ca o catedrală în trecut în perioada țarului Samuel, care, la sfârșitul secolului al X-lea, și-a mutat tronul de la Prespa la Ohrid. În această biserică au fost încoronați Arhiepiscopii din Ohrid. Aici sunt intronate căpeteniilor Bisericii Ortodoxe macedonene.

BISERICA ST. Sfânta mamă a lui Dumnezeu Perivolepta – OHRID

Biserica Perivlepta a Maicii Domnului a fost ridicată în 1925 de către împăratul bizantin Andronik II Paleolog. Biserica reprezintă frumoasa și sfânta implinire, cu o structură frumoasă și picturi bogate în fresce. Când turcii au transformat biserica Sf. Clement într-o moschee, rămășițele sale au fost mutate mai întâi în mica biserică a Sf. Clement și mai târziu la biserica Sf. Bogorodica Perivlepta, după care oamenii au redenumit-o pur și simplu biserica Sf. Clement. În perioada de după transformarea bisericii Sf. Sofia într-o moschee, biserica Sf. Clement a devenit catedrala Arhiepiscopiei de la Ohrid. În această biserică a fost încoronata prima căpetenie a Bisericii Ortodoxe macedonene, arhiepiscopul Dositej (1958) și următoarele 3 căpetenii (Angelarij, Gavril și Mihail). În timpul celei de-a treia Adunări a Clerului și a Laicilor din 19 iulie 1967, la Ohrid, Biserica Ortodoxă Macedoneană a fost auto-proclamată drept autocefală. Biserica are un plan încrucișat și o cupolă.

MANASTIREA ST. NAUM DE OHRID

În punctul cel mai sudic al lacului Ohrid, la 30 km de Ohrid, se află mănăstirea Sf. Naum din Ohrid. Biserica originală a fost construită în anul 900 de catre Sf. Naum din Ohrid, fratele Sfântului Clement din Ohrid. Biserica este dedicată Adunării Sfintilor Arhangheli. Acesta este primul centru de călugări din Macedonia din perioada Sf. Clement și Sf. Naum (sec. XIX-X10). Mănăstirii Sf. Naum a fost asemănătoare cu mănăstirea Clement, Sf. Panteleimon, și a fost construită într-o formă trefoilă. Mormântul Sfântului Naum este situat pe partea sudică, într-o cameră separată a manastirii. Când vă așezați capul pe mormânt, puteți auzi batand inima Sf. Naum.

Cetatea lui Samuil

Cetatea lui Samuil este o cetate în orașul vechi din Ohrid, Republica Macedonia. A fost capitala Primului Imperiu Bulgar, în timpul domniei lui Samuil în epoca mijlocie. Astăzi, acest monument istoric este o atracție turistică majoră și a fost renovat în 2003. Conform recentelor săpături ale arheologilor macedoneni, se presupunea că această cetate a fost construită pe locul unei foste fortificații datate în secolul al IV-lea î.Hr., probabil construită De regele Filip al II-lea al Macedoniei.

Teatrul Antic din Ohrid

Teatrul antic din Ohrid din perioada elenistică se află în Ohrid, Republica Macedonia. A fost construită în anul 200 î.Hr. și este singurul teatru de tip elenistic din țară, iar celelalte trei din Scupi, Stobi și Heraklea Lynkestis sunt din epoca romană. Nu este clar cât de mulți oameni incapeau pe scaune, deoarece numai secțiunea inferioară mai există. Teatrul deschis are o locație perfectă: cele două dealuri care îl înconjoară îl păstrează protejat de vânturile care ar putea interfera cu acustica în timpul spectacolelor.

În timpurile romane, teatrul a fost folosit și pentru luptele gladiatorilor. Cu toate acestea, deoarece teatrul era, de asemenea, un loc de executare a creștinilor de către romani, el s-a transformat rapid într-un loc foarte dezgustat de către localnici. De fapt, ca urmare a acestei disprețuri, teatrul a fost abandonat și îngropat de localnici după moartea Imperiului Roman. Din fericire, acest lucru a permis ca cea mai mare parte a structurii să fie bine păstrată, doar pentru a fi descoperită accidental în anii 1980. Anume, în timpul lucrărilor de construcție în jurul unor case din zonă, au descoperit blocuri mari de piatră cu sculpturi ale zeului grec Dyonisius și ale muzeelor, ceea ce ia determinat pe arheologi să creadă că un teatru grec (Dyonisius și muzeele erau legate de spectacole) trebuie să fi fost localizat în apropiere. De la sfârșitul anilor ’80, au loc din nou spectacole publice, cum ar fi piese, concerte, opere, spectacole de balet. Recent, spectacole culturale de renume precum cele de la Bolshoi și José Carreras au loc în fiecare vară, ca parte a Festivalului de Vară de la Ohrid.

Festivalul de vară de la Ohrid a fost inaugurat în 1961. Festivalul și-a stabilit propriul program de la 12 iulie până la 20 august, devenind o traditie în fiecare an. Patronul Festivalului este Președintele Republicii Macedonia. Din 1994, Festivalul este membru al Asociației Europene a Festivalurilor. În ultimii 52 de ani, mulți artiști și ansambluri nationale si internationale de muzică și teatru au participat la festival.

Maratonul de înot de la Ohrid are loc în fiecare an, în a doua jumătate a lunii august unde elita de înotatori din întreaga lume se adună în Ohrid și, începând de la mănăstirea St. Naum, înotă de-a lungul Lakeshore pana la portul orașului, aproximativ un traseu de 30 km . Începând cu anul 1998, Maratonul de înot din Ohrid a intrat în Clubul de înot al lumii fiind unul dintre cele 12 maratonuri organizate la nivel mondial, sub patronajul Asociației Mondiale de înot FINA.

Pentru mai multe detalii, acceseaza www.macedonia-timeless.com