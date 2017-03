Un lucru avem toti in comun, atunci cand ne este dor de o persoana, ne-am dori sa fim langa aceasta. Felul in care ne comportam este totusi unul diferit. Afla cum reactionezi cand iti este dor de cineva, in functie de zodie:

Berbec

Tu nu prea stii sa iti stapanesti emotiile, iar asta ca atunci cand iti este dor de cineva, pur si simplu ii telefonezi. Nu uiti nici de imbratisarile si sarutarile virtuale si ai grija ca acea persoana sa se simta foarte iubita.

Taur

Taurului nu ii place intotdeauna sa isi exprime sentimentele si, in momentele in care iti lipseste prea mult o persoana, pur si simplu te refugiezi intr-un colt si incepi sa te uiti la imaginile cu persoana iubita. S-ar putea sa exagerezi si cu privitul profilului de Facebook, insa vrei sa te asiguri ca stii tot ce se intampla in viata acesteia.

