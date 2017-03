Anul 2017 aduce cu el noroc pe toate planurile pentru trei zodii, care sunt considerate rasfatatele zodiacului in anul care vine. Asadar, descopera daca zodia ta se afla printre ele. Iata zodiile norocoase ale anului 2017.

Leu

Leul este, cu noroc sau fara, si va fi intotdeauna, vedeta zodiacului. Leul atrage atentia asupra lui oriunde s-ar afla, fara sa faca prea multe eforturi. Are o personalitate magnetica si un caracter puternic. Este foarte usor sa placi o persoana Leu, insa la fel de usor este sa nu o poti suporta. Leul va fi una dintre zodiile norocoase ale anului 2017, pur si simplu pentru ca, datorita atitudinii sale de invingator, va reusi sa atraga in calea sa numai lucruri bune. Chiar si asa, pentru ca nimeni este perfect, ori de cate ori da gres, Leul nu se lasa doborat si persevereaza in ceea ce si-a propus. In 2017, va avea o sanatate de invidiat, va avea parte de o serie de oportunitati in cariera, iar viata sa sentimentala va merge ca pe roate.

