10 motive pentru care să bei apă cu lămâie

Sigur stii expresia “apa plata cu lamaie”. Ce probabil nu stiai, e ca e foarte sanatos sa o bei, chiar daca nu esti model si nici nu vrei sa fii. Mai jos vei gasi 10 beneficii pe care consumul apei cu suc de lamaie le aduce corpului, cu mentiunea ca nu ar trebui sa consumi prea des daca suferi de hiperaciditate gastrica.

1. Intareste sistemul imunitar

Sucul de lamaie contine multa vitamina C, care iti intareste sistemul imunitar. Consuma apa cu lamaie mai ales in perioadele stresante, deoarece din pricina stresului nivelul de vitamina C din corp scade.

2. Este o sursa excelenta de potasiu

Datorita continutul mare de potasiu, lamaile sunt un ajutor de incredere in mentinerea sanatatii inimii si a sistemului nervos.

3. Ajuta digestia

Sucul de lamaie amestecat cu apa ajuta digestia, deoarece elimina toxinele din stomac. Totodata, e de mare ajutor in tratarea simptomelor indigestiei, precum greata, arsurile la stomac si balonarea.

4. Sustine buna functionare a ficatului

