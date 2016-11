12 întrebări incomode despre sex și răspunsurile date de specialiști

Fiecare dintre noi a adunat de-a lungul vremii macar o intrebare de care se simte jenata si pe care evitam sa le exprimam.

In loc sa cercetezi online si sa apelezi la motoare de cautare ce te directioneaza catre persoane necunoscute si probabil necalificate, citeste raspunsurile a 12 intrebari legate de sex, venite direct de la specialisti:

1. De ce nu am niciodata orgasm in timpul actului sexual? Ce pot face in aceasta privinta?

In primul rand, trebuie sa constientizezi ca nu este nimic in neregula cu tine. In majoritatea cazurilor, este o problema de localizare a punctului G. Specialistii spun ca majoritatea femeilor intampina dificultati in atingerea orgasmului prin simplul act sexual, dar stimuland clitorisul, tu sau partenerul, cu siguranta vei atinge culmile placerii. Daca nici in acest fel nu reusesti sa te bucuri de placerile inedite ale sexului, atunci este posibil sa suferi de o boala cronica, precum diabet, boli cardiovasculare sau depresie clinica. Alte cauze nefavorabile orgasmului pot fi: efectele nocive ale medicamentelor antidepresive, existenta unei pareri neplacute vizavi de aspectul tau fizic, schimbari hormonale sau stres excesiv.

