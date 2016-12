13 lucruri pe care bărbații nu le înțeleg la femei

Asa cum noi, femeile, ne chinuim sa-i intelegem pe barbati si investim mult timp si efort in acest demers, citind carti si articole din reviste, urmarind documentare si disecandu-i in discutii interminabile cu prietenele noastre, si ei se straduiesc sa ne inteleaga pe noi.

Mai jos este o lista cu 13 lucruri pe care barbatii nu le vor intelege niciodata atunci cand vine vorba de noi, dar pe care am incercat sa le explicam cu responsabilitate si mult simt al umorului. Asta ca nu spuna ca nu le-am dat o mana de ajutor!

1.De ce mutam frecvent continutul unei genti intr-o alta geanta?

Se pare ca facem asta suficient de des incat sa-i derutam, iar apoi ne plangem ca am uitat diverse lucruri super importante in geanta purtata ieri sau in cea de dimineata. Inutil sa le explicam cat de importanta este geanta in tinuta unei femei, nu credeti?! Dar ce spun eu in tinuta, cred ca mult mai corect ar fi… in viata unei femei.

