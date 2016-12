4 întrebări jenante despre sex rezolvate de specialiști

Te-ai intrebat vreodata daca experientele tale din pat sunt “normale”? Nu esti singura. Expertii de la womansday au raspuns la cele mai comune ingrijorari venite din partea femeilor.

Iata 4 probleme concrete si ce sfaturi au specialistii:

„Uneori, cand fac dragoste cu sotul meu, incep prin a fi excitata si apoi imi pierd interesul”. Vreau ca el sa se simta bine si sa aiba orgasm, insa eu ma simt ciudat si, mai degraba, as dori sa se opreasca. De ce se intampla asta? Este normal?

Nu-ti fie teama – doar pentru ca iti pierzi interesul, uneori, in timpul sexului nu inseamna ca suferi de o disfunctie sexuala nedescoperita, spune Amy Levine specialist in terapie sexuala. Este important sa decoperi ce a mers bine in alte dati. Cand nu-ti pierzi interesul, poate ca sotul tau face anumite miscari care iti plac. Pentru un sex plin de satisfactie este important sa iti cunosti corpul si sa-i comunici partenerului dorintele si nevoile tale. Cand iti pierzi interesul ce face? Spune-i cum iti place sau cum nu-ti place sa fii atinsa. Cand se mai intampla sa-ti pierzi dorinta nu fi prea aspra cu tine insati.

