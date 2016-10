4 lucruri importante pe care le invatam in relatii

Cel mai important lucru benefic pe care il obtinem fiind intr-o relatie este faptul ca invatam foarte multe lucruri despre noi si deprindem anumite abilitati pe care inainte nu le aveam.

Iata cateva lucruri importante pe care le invatam in relatii, lucruri pe care nu le-am putea invata in alt mod. Asta pentru ca atunci cand intram intr-o relatie, aceasta vine la pachet cu o serie de lectii de viata. Astfel, in relatii invatam…

…cum sa comunicam eficient

Stim prea bine ca, intr-o relatie, comunicarea este la baza tuturor interactiunilor. Iar singurul mod prin care poti invata si experimenta toate tipurile de comunicare este sa le „exersezi” cu persoana cu care petreci cel mai mult timp. Desigur, asta te va ajuta si in alte legaturi cu alte persoane din viata ta, precum prietenii, parintii, colegii de serviciu etc.

