5 ierburi care cresc fertilitatea feminină

Pentru a creste fertilitatea si astfel sa-ti sporesti sansele de a ramane insarcinata, poti incerca ierburile si plantele naturale. Sunt multiple cauze care le impiedica pe femei sa aiba copii, iar in urma unui consult de specialitate, medicul iti poate recomanda tratamentul adecvat.

Nu lua niciun tratament, chiar daca este pe baza de plante, fara sa fi consultat in prelabil un medic specialist. Combinatia dintre anumite ierburi iti poate face mai mult rau decat bine si, astfel, in loc sa-ti cresti sansele de a ramane insarcinata, sa le reduci.

Iata cateva plante care sporesc fertilitatea. Intreaba medicul tau despre ele.

Frunzele de zmeura rosie

Aceste plante sunt recomandate in timpul preconceptiei. Dupa ce ai ramas insarcinata, nu mai sunt indicate. Frunzele de zmeura rosie sunt bogate in calciu si, combinate cu trifoi rosu, ajuta la sporirea fertilitatii feminine. Zmeura rosie contribuie la curatarea si tonifierea uterului si a captuselii uterine, facandu-l un mediu propice pentru dezvoltarea unei sarcini.

Dong Quai

Aceasta planta ajuta la tonifierea uterului si echilibreaza nivelul hormonilor, stimuleaza circulatia sangelui si contribuie la purificarea celulelor din sange.

