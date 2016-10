5 lucruri care distrug pasiunea într-o relație

Fiecare cuplu este supus unor presiuni care pot afecta relatia. Pentru a evita asta, fii atenta la aceste 5 lucruri care distrug pasiunea intr-o relatie.

Este usor ca pasiunea sa existe la inceputul fiecarei relatii noi, insa chiar daca nu sunteti genul de cuplu care sa stea impreuna mereu, tot puteti mentine pasiunea in relatia voastra. Pentru a face acest lucru, trebuie sa fii atenta la aceste 5 lucruri care distrug pasiunea intr-o relatie.

Citeste in continuare ce poate distruge un moment pasional intre tine si partenerul tau:

1. Respingerea partenerului

Sa fii respins este in orice moment neplacut, insa daca acest lucru se intampla in pat, poate fi chiar mai greu de uitat pentru partenerul tau. Daca nu ai dispozitia necesara, incearca sa il respingi pe partenerul tau intr-un mod in care sa nu-l ranesti. Ai dreptul sa ii spui nu si nu trebuie sa te fortezi sa faci nimic din ce nu-ti doresti, insa fii atenta la modul in care abordezi aceasta problema cu partenerul tau.

