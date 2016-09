9 lucruri ciudate despre sex pe care nu le știai

Te gandesti, ce ai putea sa stii mai mult despre sex decat preludiu, pozitii si alimente afrodiziace? Noi am descoperit o lista de lucruri ciudate despre acest subiect si ne-am gandit sa o impartasim cu tine.

1. Unele persoane sunt mult mai legate de sex decat iti poti imagina

Un studiu al Universitatii Los Angeles din California arata ca numarul de parteneri cu care ai intretinut relatii sexuale iti influenteaza activitatea cerebrala. Oamenii de stiinta au scanat creierul voluntarilor in timp ce acestia au privit diferite imagini, unele cu tenta sexuala, altele nu, si le-au pus intrebari legate de comportamentul sexual din ultimii ani. Rezultatul a fost urmatorul: persoanele care au avut o activitate celebrala mai mare in timp ce au vazut imaginile erau chiar acelea care au avut mai multi parteneri in trecut.

2.Un nivel scazut al colesterolului iti ofera performante sexuale majore

Valorile mari ale colesterolului si proasta circulatie a sangelui contribuie la disfunctia erectila. Asadar, barbatii care iau medicamente pentru micsorarea valorii colesterolului pot sa observe o imbunatatire a perfomantelor sexuale dupa o anumita perioada de tratament.

