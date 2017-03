5 beneficii uimitoare ale tarâțelor de psyllium

Taratele de psyllium capata din ce in ce mai multa popularitate in randul persoanelor care doresc sa isi tina sub control santatea intestinelor si greutatea corporala.

Psyllium sunt taratele obtinute din semintele de platlagina. Taratele contin fibre spongioase care reduc apetitul, imbuntatesc digestia si curata sistemul intestinal. Combinat cu apa, taratele de psyllium formeaza un gel (fara gluten) care ajuta intestinele mai eficace decat un laxativ.

Cum functioneaza taratele de psyllium

Taratele de psyllium curata colonul si este un instrument natural in lupta impotriva kilogramelor in plus. Dupa ce este luat, el formeaza o masa in colon ce absoarbe si ajuta la eliminarea toxinelor asemenea unui exfoliant, curatand astfel intestinele. Daca sunt luate inainte de masa, taratele se vor dilata si vei avea senzatia de satietate mai repede, prevenindu-se astfel supra-alimentarea.

Iata care sunt beneficiile taratelor de psyllium

Ajuta la scaderea in greutate

Gratie proprietatilor lor de a se extinde, taratele de psyllium sunt de mare ajutor celor care doresc sa scape de kilogramele in plus. Luate cu 30 de minute inainte de masa, cu un pahar mare de apa, taratele isi maresc volumul, creand senzatia de satietate.

Consumand mai putina mancare decat de obicei, stomacul isi va reduce dimensiunile si vei avea numai de castigat, pe termen lung. Un alt beneficiu ar fi scaderea colesterolului si a tensiunii arteriale.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO