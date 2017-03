8 beneficii ale țelinei

Este un ingredient de baza in supe si ciorbe, o leguma delicioasa in salatele de cruditati. Dar cu ce ne ajuta mai exact telina, care sunt beneficiile ei asupra organismului? Ei bine, iata 8 dintre ele:

1. Reduce colesterolul

Datorita unui compus unic prezent in telina, leguma are capacitatea de a micsora considerabil nivelul colesterolului. Intr-un studiu desfasurat la Universitatea din Singapore, in care soarecilor testati li s-a administrat timp de o saptamana o dieta bogata in grasimi, dupa ce li s-a dat extractul de telina, nivelul colesterolului lor a scazut semnificativ.

2. Diminueaza procesele inflamatorii

Telina contine antiodixanti si polizaharide, ce actioneaza ca antiinflamatoare naturale. Acestea sustin sanatatea organismului, prevenind imbatranirea celulara si previn astfel boli ca artrita, cancerul si bolile cardiovasculare.

3. Reduce tensiunea mare

Citește mai departe pe www.retetepractice.ro