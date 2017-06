Ce se întâmplă în timpul ovulației la femei!

Doamnelor, in caz ca nu v-ati dat seama, femeia la ovulatie face legea in viata: in timp ce acel micut ovul se strecoara gratios in jos pe trompa uterina, hormonii ce se declanseaza provoaca o adevarata schimbare de strategie si atitudine cu care abordati viata in zilele din jurul ovulatiei.

O femeie la ovulatie – spun studiile de specialitate recente – prefera si face tot felul de actiuni ciudate de care nici nu se credea in stare. Ca si cum o alta fiinta salasluieste in interiorul sau si ii dirijeaza comportamentul la care nu se gandea in celalalte 27 zile de ciclu.

Iata cum ovulatia poate controla viata si relatiile unei femei, totul in numele instinctului primar al reproducerii si perpetuarii speciei, fie ca o vrea, fie ca nu.

Femeia la ovulatie respinge barbatii buni, de casa, dar care nu sunt sexy

“O femeie isi evalueaza relatiile in mod diferit, in functie de perioadele din ciclul lunar in care se afla, iar evaluarile ei sunt determinate de cat de atractiv sexual isi percepe partenerul a fi” declara Martie Haselton, unul dintre cercetatorii studiului realizat de UCLA pe un esantion reprezentativ de femei aflate la ovulatie.

Studiul a aratat ca femei care aveau drept partener un barbat stabil, de treaba, tipologia “baiat bun, de casa” versus unul sexy, tipul “golanas bun la pat”, au fost cele mai destabilizate in perioada ovulatiei, simtindu-se distante si vinovate fata de barbatii de treaba si de casa pe care ii aveau alaturi, pe care ii criticau si nu ii mai agreau suficient atunci cand ele traversau perioada cea mai fertila.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO