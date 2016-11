Cum prepari lapte de migdale, acasă

Laptele de migdale e un preparat consumat in special de vegani, fiind un foarte bun inlocuitor pentru laptele de origine animala. Laptele de migdale este mai sarac in calorii decat cel de origine animala si este bogat in acizi grasi, benefici organismului.

Perfect in perioada postului, pentru vegani sau pentru cei care sufera de intoleranta la lactoza, insa ar da orice pentru un castron de cereale cu lapte. Iata cum obtii minunatul lapte de migdale chiar la tine acasa, fara a aprinde aragazul.

1. Pentru a obtine lapte, ai nevoie de 150 g migdale crude, apa, esenta de vanilie si un praf de sare.

2. Lasa migdalele la inmuiat peste noapte, acoperite cu apa cat mai rece.

