Cum să reaprinzi scânteia în relația ta

In orice relatie serioasa chimia dispare din cand in cand. Daca te confrunti cu aceasta problema, citeste cum sa reaprinzi scanteia in relatia ta.

Orice persoana care a avut o relatie mai lunga de sase luni stie ca acea chimie de la inceput dispare din cand in cand, insa putini sunt cei care vorbesc despre acest lucru impreuna cu partenerul lor. Cum sa reaprinzi scanteia in relatia ta poate fi un subiect amuzant, pe care te-ai gandi sa-l ignori, insa esti sigura ca totul este perfect intre tine si partenerul tau?

Este normal ca atmosfera sa nu mai fie ca la inceput, pentru ca atunci abia aflati lucruri unul despre celalalt si totul era o calatorie de cunoastere. In schimb, nu este ok sa treci cu vederea aceasta situatie, mai ales daca iti doresti cu adevarat sa fii cu partenerul tau, in ciuda tuturor defectelor pe care vi le-ati descoperit unul altuia de-a lungul timpului.

In SUA, Institutul Gottman a cercetat aceasta problema a cuplurilor casatorite si a oferit mai multe sfaturi.

Mai multe pe elle.ro