De ce este mai bine să divorțezi decât să stai într-o căsnicie nefericită

Daca esti intr-o relatie si te gandesti la divort, afla ca este absolut normal sa iti faci griji cu privire la copii sau la tine. Insa iata de ce este mai bine sa divortezi decat sa stai intr-o casnicie nefericita.

Atunci cand te afli intr-o casnicie nefericita, este normal sa te temi si sa te intrebi care este cea mai buna decizie pe care o poti lua, atat pentru tine cat si pentru copiii tai. Trebuie sa stii ca exista o gramada de femei care au ramas si raman in continuare in situatii neplacute, in cel mai bun caz care le aduc nefericire, in cel mai rau caz in relatii abuzive, doar pentru ca se gandesc ca asa le este cel mai bine lor sau copiilor lor. Daca esti ingrijorata, trebuie sa stii ca este normal. Insa cel mai important lucru este sa te concentrezi asupra aspectelor pozitive, nu asupra celor negative. Iata de ce este mai bine sa divortezi decat sa stai intr-o casnicie nefericita.

Sa fii o mama singura este mai bine decat sa le oferi copiilor tai un model gresit de familie

Stii foarte bine ca cele mai importante modele pentru copii sunt chiar parintii lor. Atunci cand sunt mici isi formeaza personalitatile, principiile de viata si se formeaza ca oameni. Daca te afli intr-o relatie nefericita, sau chiar abuziva, esti sigura ca acesta este modelul de familie cu care ai vrea sa creasca copiii tai?

