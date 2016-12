Cum e personalitatea copilului în funcție de luna în care s-a născut

Luna in care s-a nascut copilul tau ii poate influenta viitorul. Afla ce personalitate poate avea copilul tau in functie de luna in care s-a nascut.

Copiii nascuti in ianuarie

Acesti copii par ca se maturizeaza mult mai repede decat altii. Se simt mult mai confortabil in preajma adultilor decat in preajma copiilor. De asemenea, pe masura ce imbatranesc, par mult mai tineri decat alti oameni de varsta lor. Nu prea stiu sa se distreze si sunt foarte atrasi de munca. Te poti baza pe ei, insa trebuie sa-i mai impingi si de la spate.

Extra: se plictisesc usor, sunt morocanosi, sensibili, incapatanati, ambitiosi, practice, le place sa se imbrace frumos.

Copiii nascuti in februarie

Sunt foarte originali. Sunt nascuti sa inventeze si nu vor dansa niciodata dupa cum le canta altii. Vor raspunde destul de greu la programele de invatare stricte. Insa invata mai repede decat ceilalti copii daca sunt lasati liberi si independenti. Sunt foarte generosi si nu necesita foarte multa afectiune sau atentie.

Extra: gandire abstracta, isi schimba des starea de dispozitie, temperamentali, cinstiti si loiali, rebeli, usor agresivi, incapatanati, ambitiosi, aventurosi, isteti.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO