Un băiețel de doi ani suferă de o iritație severă de mai bine de un an. Din cauza ei nu poate nici să mănânce sau să meargă. Mama lui e disperată

Un băiețel din Marea Britanie are corpul acoperit de o iritație ce-i provoacă mâncărimi severe de mai bine de un an, iar mama lui este disperată să afle ce are copilul ei.

Micuțului Ashton-Jai Rouse, în vârstă de doi ani, i-au apărut pe corp, din cap până în vârful degetelor, încâ de când avea 11 luni, niște pete roșii. Iritația este atât de severă și îl mănâncă atât de tare încât băiețelul nu poate nici să mănânce sau să poarte haine, iar picioarele i se umflă și nu poate nici să meargă. Erupția apare cel puțin o dată pe lună și durează în jur de două săptămâni.

Mama lui, Gemma Lilley, a încercat din răsputeri să găsească un leac care să-i facă copilul bine, însă nici unul nu pare să-l vindece. Aceasta a încercat diverse creme și medicamente, dar nu au avut nici un rezultat. Medicii i-au spus Gemmei că fiul ei ar avea o infecție virală, însă aceasta nu a putut să fie vindecat cu nici o cremă sau medicament tradițional.

