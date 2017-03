Lipsa somnului îngrașă? Da, și contribuie la apariția unor boli grave

Lipsa somnului îngrașă. Și nu numai atât. Somnul de proastă calitate sau lipsa acestuia pot fi simptomele unor alergii, depresii, dereglări de tensiune arterială, disfuncții tiroidiene, ale atacului de panică, infarctului, al bolilor Alzheimer, Parkinson, bolii pulmonare obstructive cronice și, nu în ultimul rând, al apneei în somn. Nici menopauza nu e străină de asta.

Sunt însă și persoane care suferă de insomnii din copilărie până la bătrânețe, fără a se putea stabili cu exactitate cauza. Cei ce suferă de afecțiuni psihice sau mintale se confruntă și ei cu insomnii severe.

Menopauza nu e tocmai o plăcere

Menopauza este un proces care afectează femeile trecute în general de vârsta de 45 de ani. Aceasta are mai multe faze de instalare. Începe cu lipsa menstruațiilor (premenopauză). Continuă cu o serie de simptome care diferă de la femeie la femeie (momentul instalării menopauzei) și postmenopauza. Anii ce preced ultimul ciclu, în care femeile pot întâlni simptome precum modificări ale ritmului menstrual sau bufeuri, sunt cunoscuți sub denumirea de „perioada de tranziție menopauză” sau „premenopauza”. Kilogramele în plus reprezintă o reală problemă pentru cele mai multe femei. O talie prea lată, șolduri mari, mâini „pufoase” sau prezenta unor „colăcei de grăsime” sunt semne clare care „anunța” depășirea numărului de kilograme admis in raport cu înălțimea fiecăreia în parte.

„După instalarea menopauzei, orice calorie ingerată este importantă, deoarece poate să facă, la un moment dat, diferența, tocmai de aceea este recomandat un stil de viată sănătos, foarte echilibrat din punct de vedere caloric, combinat cu cel puțin 20 de minute de mers pe jos, în fiecare zi.”, afirmă dr. Virgil Popescu, director medical Hyllan Pharma.

