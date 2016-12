Lucruri pe care nu le poți schimba la un bărbat, oricât de mult ai încerca

Intr-o relatie ambii parteneri isi schimba comportamentul, insa exista cateva lucruri pe care nu le poti schimba la un barbat, oricat de mult ai incerca.

Daca esti intr-o relatie de lunga durata, ai constatat cu siguranta ca amandoi v-ati transformat de-a lungul timpului. Cu toate acestea, exista cateva lucruri pe care nu le poti schimba la un barbat, oricat de mult ai incerca. Fie ca este vorba de obsesia pentru un anumit sport sau de iesirile cu baietii la bere, nu poti face nimic pentru a schimba aceste obiceiuri.

1. Gusturile lui cand vine vorba de moda

Desi il poti ajuta sa isi aleaga tinutele, acesta va reveni la gusturile sale imediat ce iese de sub influenta ta. Nu-ti plac camasile lui in carouri sau, mai rau, puloverele cu imprimeuri ciudate? Ei bine, nu poti face prea multe. Incearca sa le ascunzi in dulap sau ia-l mai des cu tine la cumparaturi.

