7 obiecte vestimentare care îți pot distruge sănătatea

Stiai ca peste 73% din problemele pe care le au femeile la spate sunt din cauza hainelor si accesoriile pe care le poarta?

Iata 7 obiecte vestimentare care iti pot distruge sanatatea:

Cerceii si colierele grele

Potrivit unor studii recente, 20% dintre pierceing-uri pot dezvolta infectii bacteriene. In plus, daca procedura nu este executata corect, infectia se poate extinde si iti poate pune viata in pericol. De asemenea, cerceii foarte grei iti pot rupe lobii urechilor si este posibil sa ai nevoie de interventie chirurgicala pentru rezolvarea problemei. In cazul colierelor foarte grele, acestea pot genera dureri de gat sau contracturi musculare.

Lenjeria tanga

Lenjeria de tip tanga poate conduce la aparitia unor probleme de sanatate in zona intima, precum infectii vaginale, hemoroizi, iritatii. Evita lenjeria tanga, dar daca tot o iei pe tine, ai grija sa fie din bumbac.

