Motive pentru care o femeie nu a vrut să facă sex cu soțul ei

Un document Excel în care un bărbat a trecut motivele pentru care soția lui nu vrea să facă sex a devenit viral. Vezi ce scuze folosea femeia ca să își refuze soțul.

Timp de mai bine de o lună, un bărbat și-a notat motivele pentru care soția lui nu a vrut să facă sex cu el într-un document Excel. Înainte ca ea să plece 10 zile într-o călătorie de muncă, i-a trimis fișierul, iar femeia l-a postat pe o rețea de socializare.

„Ieri dimineață, în timp ce eram în taxi, în drum spre aeroport, soțul meu mi-a trimis un mesaj pe mail-ul meu de muncă, conectat la telefon. Nu a mai făcut asta, mereu comunicăm față în față sau prin SMS-uri. L-am deschis și am găsit o critică sarcastică, spunând că nu îi va fi dor de mine în cele 10 zile în care voi lipsi. Atașat am găsit un document Excel în care a ținut o evidență a dăților în care a încercat să facă sex cu mine de la 1 iunie, cu o coloană a scuzelor folosite de mine. Potrivit documentelui său, am făcut sex doar de 3 ori în ultimele 7 săptămâni, din cele 27 de propuneri ale sale”, a scris femeia pe rețeaua de socializare, unde a publicat și documentul respectiv.

