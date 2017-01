Daca iti place cocosul atat de mult incat l-ai vrea in orice desert, iata unul care-i e dedicat in intregime. Budinca de cocos se prepara usor, in doar cateva minute, din 5 ingrediente.

INGREDIENTE

400 g lapte condensat

3 oua

120 ml lapte de cocos

120 ml lapte

120 g cocos

MOD DE PREPARARE:

