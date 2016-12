Cine a strălucit în acest an pe covorul roșu? Am adunat laolaltă 25 dintre cele mai frumoase apariții ale acestui an.

De la Julianne Moore în Givenchy haute couture la Festivalul de Film de la Cannes la Natalie Portman în Dior la Festivalul de Film de la Veneția și până la Diane Kruger în Prada la amfAR Gala și Alicia Vikander în Louis Vuitton la Globurile de Aur, iată retrospectiva celor mai glam rochii văzute anul acesta on the red carpet.