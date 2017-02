Trucuri pentru un piure de cartofi perfect

Piureul de cartofi nu este o provocare pentru majoritatea dintre noi, fiind chiar simplu si rapid de facut. Pentru cei care vor insa sa obtina piureul perfect, iata cateva sfaturi ce pot fi de ajutor.

Cum obtii piureul perfect

1. Nu orice cartofi sunt potriviti pentru piure. Cartofii rosii sau cei noi nu sunt tocmai potriviti pentru piure, in schimb cei albi sunt perfecti.

2. Taie cartofii cat mai apropiati ca marime. Daca bucatile de cartofi au dimensiuni diferite, se vor fierbe in timpi diferiti si vei obtine un piure cu cocoloase.

3. Laptele pe care il adaugi la final, cand pasezi piureul, trebuie sa fie caldut, iar untul trebuie sa fie moale. In caz contrar, temperatura cartofilor scade, iar untul, daca este de la frigider, l-ai “alerga” prin cratita pentru a il strivi.

