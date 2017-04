Vrei un băiat? Iată ce ai de făcut

Daca ati hotarat sa deveniti parinti si vreti un baiat, ati putea incerca niste metode care sa influenteze sexul fatului. Nu exista, insa niste dovezi stiintifice care sa demonstreze ca pozitia poate influenta sexul bebelusului. Totusi, nu face rau sa incercati.

Teoria cromozomilor

Spermatozoizii poarta cromozomi X si cromozomi Y. Tipul care fertilizeaza ovulul determina sexul bebelusului: X pentru fata, Y pentru baiat. Dr. Landrum B. Shettles a descoperit ca spermatozoizii purtatori de cromozomi Y sunt mai mici si mai rapizi decat „concurenta”, totusi, cromozomii X sunt capabili sa reziste mai mult in interiorul corpului femeii. Dr. Shettles recomanda pozitiile care avantajeaza spermatozoizii masculini, mai exact pozitiile cu penetrare adanca (doggy style, in picioare, ea deasupra). Nu sunt cele mai romantice pozitii din lume, insa cu cat spermatozoizii ajung mai repede in apropierea colului uterin, cu atat au mai multe sanse sa gaseasca ovulul pe care sa-l fertilizeze.

